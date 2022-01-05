Вакцинація вагітних проти коронавірусу: нові дані про безпечність
Джерело:MedicalXpress
Вагітні, які захворіли на COVID-19, мають підвищений ризик смерті, але вони не поспішають вакцинуватися. Однією з причин відмови від щеплення є побоювання, що воно може порушити вагітність.
Вакцинація безпечна для вагітних
Нове дослідження, яке розглядало понад 40 000 вагітних, додає нові докази, що підтверджують безпеку вакцинації проти COVID-19 під час вагітності. Дослідження показало, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності не була пов’язана з передчасними пологами, якщо порівнювати вакцинованих з невакцинованими вагітними людьми.
Читайте також: Як заспокоїтись: ефективні методи боротьби з тривогою
Триместр, коли була зроблена вакцинація, і кількість отриманих доз вакцини проти COVID-19 також не були пов’язані з підвищеним ризиком передчасних пологів.
Передчасні пологи (при яких діти народжуються раніше 37 тижнів) і SGA (при яких діти народжуються меншими за норму для гестаційного віку) були пов’язані з високим ризиком дитячої смерті та інвалідності.
Як відбувалось дослідження
Для нового дослідження автори використали дані восьми організацій охорони здоров’я, які беруть участь у Vaccine Safety Datalink – проєкті, створеному CDC для моніторингу безпеки вакцин – щоб дослідити ризик передчасних пологів або SGA серед вакцинованих і невакцинованих вагітних жінок у віці від 16 до 49 років. років.
Серед учасників дослідження 10 064 жінок, або майже 22%, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 під час вагітності. Більшість (98,3%) отримали щеплення протягом другого або третього триместру; решта (1,7%) отримували його протягом першого триместру вагітності. Майже 96% вакцинованих отримали мРНК-вакцину, розроблену Pfizer-BioNTech або Moderna.
Інші дослідження безпечності вакцини
- У Великій Британії опублікували нові дані про вакцинацію вагітних проти COVID-19. Імунізація не пов'язана з підвищеним ризиком ускладнень для жінок і немовлят. Наукові дані підтверджують, що щеплення проти коронавірусу безпечні на будь-якій стадії вагітності.
- У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що щеплення не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. "Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19", – зазначили у відомстві.
- Водночас там наголосили: вагітним, які розглядають можливість вакцинації, слід спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Супутні захворювання вагітних не є протипоказанням для щеплення.