Вакцинація вагітних проти коронавірусу: нові дані про безпечність

Вагітні, які захворіли на COVID-19, мають підвищений ризик смерті, але вони не поспішають вакцинуватися. Однією з причин відмови від щеплення є побоювання, що воно може порушити вагітність.

Вакцинація безпечна для вагітних

Нове дослідження, яке розглядало понад 40 000 вагітних, додає нові докази, що підтверджують безпеку вакцинації проти COVID-19 під час вагітності. Дослідження показало, що вакцинація проти COVID-19 під час вагітності не була пов’язана з передчасними пологами, якщо порівнювати вакцинованих з невакцинованими вагітними людьми.

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Триместр, коли була зроблена вакцинація, і кількість отриманих доз вакцини проти COVID-19 також не були пов’язані з підвищеним ризиком передчасних пологів.

Передчасні пологи (при яких діти народжуються раніше 37 тижнів) і SGA (при яких діти народжуються меншими за норму для гестаційного віку) були пов’язані з високим ризиком дитячої смерті та інвалідності.

Як відбувалось дослідження

Для нового дослідження автори використали дані восьми організацій охорони здоров’я, які беруть участь у Vaccine Safety Datalink – проєкті, створеному CDC для моніторингу безпеки вакцин – щоб дослідити ризик передчасних пологів або SGA серед вакцинованих і невакцинованих вагітних жінок у віці від 16 до 49 років. років.

Серед учасників дослідження 10 064 жінок, або майже 22%, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 під час вагітності. Більшість (98,3%) отримали щеплення протягом другого або третього триместру; решта (1,7%) отримували його протягом першого триместру вагітності. Майже 96% вакцинованих отримали мРНК-вакцину, розроблену Pfizer-BioNTech або Moderna.

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