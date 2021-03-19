Вакцинація вагітних проти коронавірусу: яка користь для плоду

У багатьох країнах світу йде масова вакцинація проти COVID-19, проте далеко не скрізь прищеплюють вагітних і породіль. В Ізраїлі, де щеплення йде рекордними темпами, оприлюднили нові дані, які показують, наскільки важлива вакцина для майбутніх матерів і їхніх дітей.

Вакцинація вагітних жінок проти коронавірусу

У дослідження, яке проводилося в медичному центрі університету Хадасса в Єрусалимі, включені дані 20 породіль, які отримали обидва компоненти вакцини Pfizer і BioNTech на третьому триместрі. У всіх жінок і народжених дітей були виявлені антитіла IgG до SARS-Cov-2. Вчені вважають, що імунітет передався від матерів до дітей через плаценту.

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Оскільки вибірка зовсім невелика, вчені повідомили про необхідність більш масштабних досліджень, а також оцінки ефективності та безпеки вакцинації на різних термінах вагітності. Однак отримані результати показують, що вакцинація вагітних жінок може забезпечити захист матері та новонародженого від коронавірусу.

Найближчим часом дослідницька група має намір зосередитися на вивченні динаміки рівня антитіл у немовлят, щоб визначити потенційний період імунного захисту.

Передача антитіл дитині під час хвороби

Дані: Jama

Раніше американські вчені з'ясували, що вагітні жінки, які перенесли COVID-19, передають антитіла майбутнім дітям.