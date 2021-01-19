В Індії двоє людей померли невдовзі після отримання вакцини від коронавірусної інфекції місцевого виробництва.

Крім того, у 580 людей зафіксували побічні ефекти від щеплень. Серед них – жар, нудота та головний біль. Про це повідомляє India Today.

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Сім осіб було госпіталізовано з тяжкими ускладненнями, двоє з них померли. Представники місцевої влади заявили, що один з цих летальних випадків не пов'язаний з вакциною. Причина смерті іншої людини встановлюється.

Додамо, що в країні схвалені дві вакцини – Covishield (місцева назва вакцини Oxford-AstraZeneca, розробленої у Великій Британії) та Covaxin.



Вакцинації від коронавірусу в Індії / Фото: Getty Images

Що відомо про загиблих в Індії після вакцинації

Один із людей, які померли після щеплення, став співробітник лікарні в індійському місті Морадабад, він помер наступного дня після вакцинації. Родичі померлого зазначили, що чоловік відчував себе погано ще до вакцинації.

Другий летальний випадок підтвердили у місті Белларі, штат Карнатака. Причиною смерті став інфаркт.