В Україні частина громадян негативно ставляться до вакцинації проти COVID-19 через страх за власне здоров'я. Однак введення вакцини не призведе до патологій.

Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що у світі вже використали мільйони доз препаратів для щеплень. Після цього лише в десятках випадків з'являлися негативні наслідки вакцинації.

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За словами Виноград, при введенні будь-якої вакцини завжди є ризик отримати різні наслідки. Вона зауважила, що не варто негативно говорити про несприятливі випадки щеплень від коронавірусу, поки немає експертного висновку.

Довідка. В Україні від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 померли 2 людини. Це військова з Одеської області та провізор аптеки військового госпіталю з Чернівців. Варто зауважити, що о боє померлих мали супутні серцево-судинні захворювання.

Ймовірні симптоми після вакцинації

За словами Виноград, в Україні повідомляють, скільки доз препарату ввели людям та як на це відреагував організм. Вона зазначила, що є локальні, місцеві та загальні прояви наслідків після щеплення.

Як розповіла епідеміологиня, після вакцинації можуть виникнути такі симтоми:

підвищена температура;

головний біль;

почервоніння;

нездужання;

біль у м'язах.

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За словами Виноград, прояви таких симптомів є нормальним явищем, адже імунна система людини в такий спосіб реагує на препарат, який їй ввели.

Це буває, це не порушення здоров'я і не призведе до патологій. Треба просто декілька днів перечекати,

– розповіла епідеміологиня.

Виноград також додала, що тепер вакцини проти хвороб є "лагіднішими", аніж ті, які вводили раніше.

Ймовірні симптоми після вакцинації від COVID-19: дивіться відео

Вакцинація в Україні: що відомо

Кампанія вакцинації в Україні почалася 24 лютого 2021 року. Станом на 26 березня, першу дозу препарату отримали понад 174 тисячі людей.

Наразі в Україні триває 2 етап вакцинації. Тепер щеплення мають отримати люди віком від 80 років, а також сімейні лікарі.

За даними соціологічної групи "Рейтинг" , 37% українців є лояльними до проведення щеплення від COVID-19. Водночас 41% громадян критикують вакцинацію.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу