До патологій не призведе, – епідеміологиня назвала можливі симптоми після вакцинації
В Україні частина громадян негативно ставляться до вакцинації проти COVID-19 через страх за власне здоров'я. Однак введення вакцини не призведе до патологій.
Джерело:24 канал
Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що у світі вже використали мільйони доз препаратів для щеплень. Після цього лише в десятках випадків з'являлися негативні наслідки вакцинації.
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За словами Виноград, при введенні будь-якої вакцини завжди є ризик отримати різні наслідки. Вона зауважила, що не варто негативно говорити про несприятливі випадки щеплень від коронавірусу, поки немає експертного висновку.
Ймовірні симптоми після вакцинації
За словами Виноград, в Україні повідомляють, скільки доз препарату ввели людям та як на це відреагував організм. Вона зазначила, що є локальні, місцеві та загальні прояви наслідків після щеплення.
Як розповіла епідеміологиня, після вакцинації можуть виникнути такі симтоми:
- підвищена температура;
- головний біль;
- почервоніння;
- нездужання;
- біль у м'язах.
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За словами Виноград, прояви таких симптомів є нормальним явищем, адже імунна система людини в такий спосіб реагує на препарат, який їй ввели.
Це буває, це не порушення здоров'я і не призведе до патологій. Треба просто декілька днів перечекати,
– розповіла епідеміологиня.
Виноград також додала, що тепер вакцини проти хвороб є "лагіднішими", аніж ті, які вводили раніше.
Ймовірні симптоми після вакцинації від COVID-19: дивіться відео
Вакцинація в Україні: що відомо
- Кампанія вакцинації в Україні почалася 24 лютого 2021 року. Станом на 26 березня, першу дозу препарату отримали понад 174 тисячі людей.
- Наразі в Україні триває 2 етап вакцинації. Тепер щеплення мають отримати люди віком від 80 років, а також сімейні лікарі.
- За даними соціологічної групи "Рейтинг", 37% українців є лояльними до проведення щеплення від COVID-19. Водночас 41% громадян критикують вакцинацію.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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