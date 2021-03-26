До патологій не призведе, – епідеміологиня назвала можливі симптоми після вакцинації

Джерело:24 канал
В Україні частина громадян негативно ставляться до вакцинації проти COVID-19 через страх за власне здоров'я. Однак введення вакцини не призведе до патологій.
Епідеміологиня Наталія Виноград розповіла, що у світі вже використали мільйони доз препаратів для щеплень. Після цього лише в десятках випадків з'являлися негативні наслідки вакцинації.
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За словами Виноград, при введенні будь-якої вакцини завжди є ризик отримати різні наслідки. Вона зауважила, що не варто негативно говорити про несприятливі випадки щеплень від коронавірусу, поки немає експертного висновку.Довідка. В Україні від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 померли 2 людини. Це військова з Одеської області та провізор аптеки військового госпіталю з Чернівців. Варто зауважити, що о боє померлих мали супутні серцево-судинні захворювання.
За словами Виноград, в Україні повідомляють, скільки доз препарату ввели людям та як на це відреагував організм. Вона зазначила, що є локальні, місцеві та загальні прояви наслідків після щеплення.
Як розповіла епідеміологиня, після вакцинації можуть виникнути такі симтоми:
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За словами Виноград, прояви таких симптомів є нормальним явищем, адже імунна система людини в такий спосіб реагує на препарат, який їй ввели.
Це буває, це не порушення здоров'я і не призведе до патологій. Треба просто декілька днів перечекати,
– розповіла епідеміологиня.
Виноград також додала, що тепер вакцини проти хвороб є "лагіднішими", аніж ті, які вводили раніше.
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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу