В Україні з початку кампанії вакцинації від COVID-19 зробили вже понад 300 тисяч щеплень. Однак цей показник становить лише близько 1% від загальної кількості українців.

Володимир Зеленський вже підписав указ, згідно з яким темпи вакцинації трохи пришвидшаться. Зокрема, до кінця 2021 року в Україні мають зробити щеплення більшості дорослого населення.

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Що прогнозують у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що до 2022 року приблизно 70% українців отримають щеплення. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, потужності української медичної системи є достатньо великими.

Як зазначив міністр, в Україні вакцинуватимуть від 5 до 7 мільйонів громадян на місяць.

Цього цілком достатньо для того, щоб провести ці щеплення і вакцинувати більшість населення України – понад 50%,

– наголосив Степанов.

Коли Україна може отримати колективний імунітет

Американське видання Bloomberg ставить під сумнів такі прогнози МОЗ. Згідно з його даними, для того, щоб Україна досягнула колективного імунітету, тобто вакцинувала 75% населення, потрібно близько 10 років.

Водночас співзасновник Українського центру здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що українці отримають колективний імунітет приблизно через 6 років.

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Наразі в Україні протягом дня в середньому вакцинують 8 тисяч осіб. Однак для того, щоб встигнути вакцинувати населення до кінця 2021 року, потрібно робити 70 тисяч щеплень впродовж дня.

За словами експертів, зараз ситуація з вакцинацією в Україні є найгіршою у Європі.

Згідно зі всіма показниками, ми наразі останні в Європі. Коли я говорю Європа, то не маю на увазі Німеччину, Велику Британію, а Сербію, Албанію, Молдову, Росію,

– наголосив Павло Ковтонюк.

Як це вплине на економіку

Провал вакцинації від COVID-19 загрожує ще й негативним впливом на економіку. Чим довше Україна потерпає від коронавірусу, тим в більшу "економічну яму" падають українці.

Ще до пандемії експерти прогнозували ріст ВВП на 5%, але коронавірус вніс свої корективи. Зокрема, основний чинник, за яким вимірюють фінансову спроможність країни, знизився на 4%.

"Невакциноване населення, яке має високі ризики захворюваності, буде продовжувати поводити себе більш обережно. Відповідно це впливатиме на рівень очікування того ж населення і бізнесу", – розповів керівник департаменту ICU Сергій Ніколайчук.

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Водночас зовсім протилежною є ситуація в тих країнах, де вакцинація перебуває на завершальному етапі.

Наприклад, за даними Bloomberg, США стане першою країною, яка відновить свою економіку та подолає кризу. Вже після цього країна повернеться до життя без карантину.