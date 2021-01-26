У Великій Британії вже вакцинують людей із зони ризику й загалом планують охопити 20 мільйонів своїх громадян. В Україні ж досі чекають на ще не затверджену вакцину.

120/80: 24 канал

Наразі британський уряд замовив 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, цього достатньо для вакцинації 20 мільйонів людей або третини населення Великобританії. Якою вакциною щеплюватимуть українців, чи ефективна вона проти коронавірусу і зрештою: чому вартість замовленої вакцини така висока – читайте далі.

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Вакцини світу

Зараз у світі дослідники випробовують 68 вакцин від коронавірусу на людях. Й уже 20 дійшли до завершальної стадії випробувань. Щонайменше 90 доклінічних вакцин – на початкових стадіях розробки. За право винайти панацею від інфекційної недуги борються чимало країн – серед них і Україна.

► Назви найпопулярніших препаратів, які вже випустили солідні партії: Pfizer/BioNTech та Moderna. Обидві вакцини – американки, їхнє складно транспортувати, але обидві показали схожі рівні ефективності приблизно 95%.

► Але на ринку є або можуть з'явитися й інші вакцини від коронавірусу. Наприклад, розробка фармкомпанії AstraZeneca від Оксфордського університету, яка вже на останніх стадіях розробки. Європейське агентство до 29 січня представить висновок щодо рівня безпеки та ефективності вакцин AstraZeneca. Якщо препарат схвалять – він стане вже третьою вакциною, яка отримає допуск у Євросоюзі.

► Є вакцина від індійського Serum University її закуповує міжнародний фонд COVAX, який у різні країни цей та інші препарати постачатиме безкоштовно.

Sinovac

Наприкінці грудня 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac. Вони уже 20 років займаються виготовленням різних препаратів. На їхньому рахунку, наприклад, препарат від гепатиту А, який схвалила ВООЗ. У 2020 році Sinovac взявся виготовляти вакцину від коронавірусу.



Вакцина від Sinovac / Фото Pearson

Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписали з українським фармацевтичним підприємством "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України.

По-перше: сприймати вакцини негативно лише тому, що вона китайська, упереджено. Зрештою, кожен такий препарат тестують міжнародні експерти, вакцина має отримати схвалення від ВООЗ і пройти низку інших не лише бюрократичних етапів. Що справді відіграє велику роль – не країна виробник, а ефективність препарату. Жодна вакцина не дає 100% захисту. Але може вберегти від важких наслідків чи смерті. Але Sinovac і тут, здається, успіху не добився.

Увага! Ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії SinoVac, яку хоче закупити Україна, становить 50,38%. Такі результати оприлюднив бразильський інститут Бутантан.

Поки що дослідження цієї вакцини ще тривають. Однак у міністерстві охорони здоров'я запевняють: якщо препарат виявиться неефективним, Україні повернуть кошти.

Так, є останні дані про те, що загальна ефективність у Бразилії становить 50%. Але також відомо, що вона більше ніж на 90% ефективна для попередження летальності й тяжкого перебігу. Для мене це абсолютно прийнятні цифри. Вакцина працює, і це доведено на сьогодні,

– сказав голова Національної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

Коли ж вакцину від Sinovac затвердять на міжнародному рівні, уже незабаром надійдуть перші 700 тисяч доз. Цього вистачить на 350 тисяч людей – адже щоб отримати імунітет проти коронавірусу, потрібно щепитися двічі.

Що відомо про вакцину Sinovac Biotech (CoronaVac)? Препарат випускається в шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів. Це означає, що її можна зберігати у звичайному холодильнику, на відміну від препарату Pfizer / BioNTech. Тому ця вакцина більш придатна для країн, що розвиваються, де спеціальних холодильних систем немає.

Коли почнеться вакцинація

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що масова вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться вже в лютому. Втім, називати цю вакцинацію масовою – навряд чи доцільно. За останніми даними Мінфіну, населення України – понад 41 мільйон. Спершу вакцинують 350 тисяч людей у лютому. А ось загалом план щеплення людей із зони ризику розтягнули на 2 роки.



4 етапи вакцинації населення від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Що роблять країни світу

У планах ізраїльського уряду – вакцинувати все доросле населення країни до кінця березня. І це при тому, що Ізраїль не виробляє вакцину самостійно, а закуповує її.

– вакцинувати все доросле населення країни до кінця березня. І це при тому, що Ізраїль не виробляє вакцину самостійно, а закуповує її. Польща. Там уже встигли вакцинувати 200 тисяч людей, використовували вакцину від Pfizer. Варшава наразі очікує ще постачання препаратів. На черзі – Moderna.

Там уже встигли вакцинувати 200 тисяч людей, використовували вакцину від Pfizer. Варшава наразі очікує ще постачання препаратів. На черзі – Moderna. Наприклад, США планують за цей рік щепити 200 мільйонів американців. Але велику роль тут відіграють і перемовини – вміння управлінців вчасно і якісно домовитися.

планують за цей рік щепити 200 мільйонів американців. Але велику роль тут відіграють і перемовини – вміння управлінців вчасно і якісно домовитися. Непоганий приклад – Кишинів. Молдова почне вакцинацію в лютому, безкоштовно колотимуть препарат Pfizer. Вакцина буде безкоштовною для всього населення країни.

Спочатку доступ до вакцини буде ускладнений, оскільки всі розвинені країни гоняться придбати достатню кількість, а бідніші країни намагаються отримати фінансування. Як результат – розгортання кампанії з вакцинації в країнах із середнім рівнем доходу та країнах, що розвиваються, займе набагато більше часу

У скільки обійдеться вакцина від коронавірусу Україні

По-перше, 8 мільйонів доз Україна має отримати безкоштовно від міжнародного фонду COVAX. Організація займається справедливим розподілом вакцин у всьому світі. До набору увійдуть, найімовірніше, різні вакцини, затверджені міжнародними експертами. А от за 1 мільйон 900 тисяч доз від Sinovac Україна заплатить не багато, не мало – майже мільярд гривень. Одна доза обійдеться в понад 500 гривень.

Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше й ту, яку закуповують для COVAX. Це офіційна відповідь мені як депутату. Але цього не сталося – контракт в останній момент зупинив Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 доларів замість 3,

– зазначила нардепка Олександра Устінова.

Про що йдеться

Існує таке підприємство – "Медичні закупівлі України". З назви, очевидно, випливає, підприємство веде перемовини із компаніями й купує медпрепарати. Тобто головна місія – прозорі та ефективні закупівлі якісних медичних товарів. Ця ж організація на початку 2021 року й заявила, що Степанов затягує погодження закупівлі вакцини від COVID-19 у другого виробника – "Медзакупівлі".

Фірмою-постачальником стало українське акціонерне товариство "Лекхім" – скандальна компанія часів Богатирьової.

Історична довідка. Раїса Богатирьова – міністерка охорони здоров'я часів Януковича. Вона була включена до списку санкцій від ЄС.

Але Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ обирало компанію "Лекхім" посередником для закупівлі вакцини від COVID-19, бо це була вимога компанії-виробника. Втім, у Китаї це спростували, пишуть ЗМІ.

Україна купила китайські вакцини по 18 доларів – це ціна американських вакцин для заможної Бельгії. Одна доза від AstraZeneca коштуватиме для бельгійців майже 2 долари за дозу, Pfizer – 12.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу

"Спутник V"

На початку січня 2021 року в українське Міністерство охорони здоров'я надійшла заявка від харківської компанії "Біолек" про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Реєстрацією всіх лікарських препаратів займається державний експертний центр. Спершу працівники мають переглянути результати всіх трьох фаз випробування вакцини. Процедура може бути й спрощеною, якщо препарат отримав удобрення ВООЗ, затверджений у Євросоюзі або ж зареєстрований у США, Швейцарії, Японії, Австралії чи Канаді. Нічого з цього всього в "Спутника" поки що немає. Попри це, російську вакцину вже використовують у Росії Білорусі та Індії.

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Допоки в Україні вакцини ще немає, не варто нехтувати карантинними правилами. Уникати скупчень, при симптомах ГРВІ звертатися до лікаря, і часто мити руки – це може врятувати й від сотні інших недуг.