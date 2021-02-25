Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик госпіталізації на понад 80%

Аналіз результатів програми вакцинації у Великій Британії показують, що вона може суттєво запобігти серйозному перебігу хвороби. Ефективність препарату AstraZeneca у контексті розвитку ускладнень наразі вища ніж у Pfizer.

Навантаження на медичну систему зменшилось через 4 тижні

Аналіз Організації охорони громадського здоров'я Шотландії (Public Health Scotland) свідчить про те, що через 4 тижні після старту вакцинації кількість госпіталізованих зменшилась на 85% та 94% для вакцин Pfizer та AstraZeneca відповідно.

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Для літніх людей вакцинація особливо актуальна

Серед людей старших за 80 років кількість госпіталізованих зменшилась на 81%.

Дослідники не розглядали вплив щеплення на здатність заражати інших, а також тривалість імунітету.

Водночас попередні результати проєкту EAVE II охоплюють 1,14 мільйона щеплень, проведених у Шотландії між 8 грудня та 15 лютого. Дослідження вивчало кількість госпіталізованих із COVID-19 серед цієї популяції та порівнювало з тими, хто потрапляв до лікарні невакцинованим.

Обидві вакцини мають високі показники

Загалом до лікарень потрапили трохи понад 8 тисяч людей, і з них лише 58 були госпіталізовані через 4 тижні після щеплення.

Ці результати дуже обнадійливі і дають нам вагомі підстави бути оптимістичними щодо майбутнього, – зауважив провідний дослідник професор Азіз Шейх.

Випробування обох вакцин засвідчили, що вони матимуть суттєвий вплив на запобігання госпіталізаціям.

Але вакцинація Pfizer також передбачає введення другої дози через три тижні.

У Британії вирішили відтермінувати введення другої дози обох вакцин на три місяці, і це спричинило сумніви про те, чи може такий підхід виробити достатній рівень імунітету.

Випробування вакцини AstraZeneca передбачали довший інтервал між двома дозами.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу