Скажемо відразу: твердження, що грипу в Україні немає, бо його, мовляв, повністю витіснив COVID-19, – це міф! Захворюваність на коронавірус не спадає, а епідемічний сезон грипу триватиме аж до травня. Лише на початку 2022 року (із 3 січня по 6 лютого) Центр громадського здоров'я повідомив про 64 лабораторно підтверджених випадки інфікування грипом.
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І спрогнозувати перебіг грипу неможливо. Навіть якщо людина молода, здорова, якщо вона вже грипувала й хвороба протікала в легкій формі, – це не гарантія при новому зараженні від тяжкого перебігу, ускладнень, госпіталізації чи навіть смерті. Сумна статистика: від грипу помирає 4 – 5% хворих. Це – удвічі більше, ніж від COVID-19.
Не існує й чарівної таблетки, яка захищає від гострих респіраторних вірусних інфекцій.
Отже, вихід один – профілактика
Перше, що необхідно зробити, – усунути фактори ризику, тобто звести до мінімуму можливий контакт зі збудником. Коронавірус і вірус грипу поширюються повітряно-крапельним і частково контактним шляхом (збудники захворювань потрапляють у верхні дихальні шляхи через брудні руки, якими ми торкаємось інфікованих поверхонь).
Профілактика вірусів / Фото shutterstock
Рекомендації – загальновідомі (що не заважає нам уперто їх ігнорувати):
- Надягайте медичні маски в громадських приміщеннях і транспорті.
- Тримайте соціальну дистанцію (не менш як 1,5 метра, а краще – 2).
- Регулярно (і ретельно!) мийте руки з милом.
- Обробляйте руки та поверхні вдома та на робочому місці антисептиками.
- Якнайчастіше робіть удома вологе прибирання й провітрюйте кімнати.
- Не торкайтеся немитими руками обличчя (носа, губ).
- Уникайте місць скупчення людей.
- Повноцінно харчуйтеся, приймайте вітамінні добавки.
- Висипайтеся.
- Підтримуйте достатню фізичну активність, уникаючи, однак, фізичної та психологічної перевтоми.
- Тримайтеся подалі від людей з ознаками застуди.
- Дотримуйтеся правил "кашльового етикету": чхайте в лікоть, при кашлі прикривайте рота й носа одноразовою серветкою.
- При появі симптомів ГРВІ залишайтеся вдома й без зволікань телефонуйте сімейному лікарю чи терапевту.
Усі ці заходи справді знижують ризик інфікування, але не гарантують, що в разі зараження патологічний процес розвиватиметься за найлегшим сценарієм. Максимально знизити ймовірність інфікування, реанімації та смерті допомагає щеплення.
Нині у світі триває наймасштабніша вакцинаційна кампанія за всю історію людства – масове щеплення від COVID-19. А от вакцинування від грипу вже не на слуху, хоча це захворювання так само небезпечне.
Лікарі констатують: захворюваність на грип дещо знизилася. Проте сталося це не через "конкуренцію" з коронавірусною хворобою, а завдяки карантинним обмеженням. Отже, попри поширену думку про тимчасову "капітуляцію" грипу, він і далі вражає й дітей, і дорослих.
За даними клініки "Добробут", на грип припадає більш як половина випадків ГРВІ. Віруси парагрипу та аденовіруси, що спричиняють застуду, виявляють лише в 10% обстежених. Тож, якщо у вас підвищена температура, кашель, біль у м'язах та ломота суглобах, – небезпечно вважати, що це "просто застуда", а отже, можна бігти на роботу, адже без вас там "не впораються".
Що буде, якщо заразитися одночасно коронавірусом та вірусом грипу
Дуже ймовірно, що розвинуться обидва захворювання й обидва матимуть тяжкий перебіг. Навіть один вірус ослаблює імунітет. Два ж – завдають по ньому подвійного удару. Тим паче що в нашому організмі можуть хазяйнувати й інші "непрохані гості": вірус герпесу, гепатиту С або ж цитомегаловірус. А на тлі будь-яка гострого захворювання, особливо вірусного, "спляча" хронічна інфекція активується. За таких обставин людський організм стає "полем битви", і не факт, що людина в ній переможе.
Сезон ГРВІ / Фото shutterstock
Поєднання грипу та COVID-19 отримало назву "флурона". Утім, це не офіційний термін із пандемічного лексикону, адже збудники не утворюють гібридної форми вірусу.
Ураження клітин двома або більшою кількістю вірусів називають "ко-інфекцією". Слово для нас незвичне, але це не підстава для паніки. Просто слід подбати про захист. Лікарів у всьому світі бентежить та обставина, що люди масово роблять щеплення від коронавірусної інфекції, забувши про необхідність вакцинуватися від грипу.
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Пам'ятайте: вакцинований – отже, захищений. Захворювання якщо й розвинеться, то скоріш за все протікатиме не у важкій формі.
Від грипу треба вакцинуватися щороку
Грип – сезонне захворювання. Тобто кожного епідемічного сезону по всій планеті циркулюють різні штами вірусу, що його спричиняють. Експерти ВООЗ роблять прогноз, згідно з яким склад вакцин оновлюється. Крім того, через 12 місяців імунний захист, вироблений завдяки вакцинації, знижується, тож його необхідно підсилювати.
Вакцинація від грипу / Фото shutterstock
Щепитися від грипу бажано до початку епідсезону, тож вакцинаційні кампанії стартують зазвичай у вересні – жовтні. Проте якщо ви з якихось причин пропустили цей період, отримати щеплення можна будь-коли. Навіть у квітні. Особливо якщо:
- ви медик або соціальний працівник і контактуєте з людьми з інвалідністю або похилого віку;
- вам – понад 65 років;
- ви – вагітна жінка;
- у вас – хронічна хвороба серця, легень, нирок, порушений обмін речовин, хронічний неврологічний розлад чи імунодефіцитний стан.
Оновлювати захист незалежно від календаря потрібно й дітям віком до п'яти років, адже вони також у групі ризику серйозних ускладнень. Якщо дитина раніше не хворіла на грип і не була від нього щеплена, вакцину вводять у два етапи з перервою в 4 тижні.
Захисні антитіла проти вірусу грипу, як і проти коронавірусу, формуються впродовж 14 днів. Не зволікайте із записом на щеплення!
Вакцинуватися – безпечно?
Цілком! Адже щеплення від грипу роблять у світі понад пів століття.
Усі вакцини проходять ліцензування національними органами регулювання лікарських засобів. Побічні явища після щеплення ретельно відстежують і всі випадки скрупульозно аналізують. За результатами багаторічного моніторингу, вакцини від грипу мають хороші показники безпеки.
В Україні допущено до використання три вакцини від грипу:
- "Інфлувак" (Нідерланди);
- "Джі Сі Флю" (Південна Корея);
- "Ваксігрип Тетра" (Франція).
Усі три наявні в клініці "Добробут".
Ці вакцини створені з поверхневих та/або внутрішніх білків вірусу, тож не можуть викликати захворювання.
Зауважимо: вакцинація від грипу не входить до календаря обов’язкових щеплень, а тому є платною.
Протипоказань до щеплень – три:
- алергія на яєчний білок,
- гострі захворювання,
- загострення хронічних захворювань.
От чому важливо отримати не просто щеплення, а й попередню консультацію у фахівця.
Вакцинувавшись, ви захистите й себе, і тих, хто поряд із вами. Наприклад, близьку людину, яка зараз проходить активне лікування від раку, а тому поки що не має змоги отримати щеплення.
Крім того, кожна введена доза вакцини прискорює формування колективного імунітету від хвороби.
Чи можна вакцинуватися від COVID-19 та грипу в один день
Багато українців уже вакцинувалося від коронавірусу й готується отримати третю, бустерну, дозу. Але дехто ще не отримав першої чи другої дози. Тож коли можна вакцинуватися від грипу? І чи потрібен часовий проміжок між двома щепленнями?
Проти коронавірусу та грипу можна вакцинуватися одночасно / Фото shutterstock
За словами голови Національної технічної групи з питань імунопрофілактики – лікаря-імунолога Федора Лапія, інтервал між будь-якими щепленнями має становити 14 днів. Проте щепитися проти грипу, на відміну від інших вакцинокерованих захворювань, можна того ж дня, що й проти коронавірусу. Або ж із дотриманням будь-якого іншого, зручного для пацієнта, інтервалу. Щоправда, якщо ви зранку вакцинуєтеся, скажімо, від грипу, а по обіді – від COVID-19, то укол вам зроблять у різні руки.
Фахівці клініки "Добробут" застерігають: вакцина від грипу не захищає від коронавірусної хвороби й, навпаки, вакцина від COVID-19 не захищає від грипу. Потрібно отримати обидва щеплення й регулярно ревакцинуватися.
У "Добробуті" діє також пункт вакцинації від коронавірусу, у якому роблять безкоштовне щеплення вакциною CoronaVac.