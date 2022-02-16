Вакцинація від грипу: чому це важливо під час пандемії COVID-19

Чи справді через пандемію COVID-19 ми перестали хворіти на грип? Чи існує ризик синхронного зараження, коли до організму потрапляють обидва збудники? І як захиститися від цих інфекцій? Що – вигадка, а що – правда, розповідаємо далі.

Скажемо відразу: твердження, що грипу в Україні немає, бо його, мовляв, повністю витіснив COVID-19, – це міф! Захворюваність на коронавірус не спадає, а епідемічний сезон грипу триватиме аж до травня. Лише на початку 2022 року (із 3 січня по 6 лютого) Центр громадського здоров'я повідомив про 64 лабораторно підтверджених випадки інфікування грипом.

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І спрогнозувати перебіг грипу неможливо. Навіть якщо людина молода, здорова, якщо вона вже грипувала й хвороба протікала в легкій формі, – це не гарантія при новому зараженні від тяжкого перебігу, ускладнень, госпіталізації чи навіть смерті. Сумна статистика: від грипу помирає 4 – 5% хворих. Це – удвічі більше, ніж від COVID-19.

Не існує й чарівної таблетки, яка захищає від гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Отже, вихід один – профілактика

Перше, що необхідно зробити, – усунути фактори ризику, тобто звести до мінімуму можливий контакт зі збудником. Коронавірус і вірус грипу поширюються повітряно-крапельним і частково контактним шляхом (збудники захворювань потрапляють у верхні дихальні шляхи через брудні руки, якими ми торкаємось інфікованих поверхонь).



Профілактика вірусів / Фото shutterstock

Рекомендації – загальновідомі (що не заважає нам уперто їх ігнорувати):

Надягайте медичні маски в громадських приміщеннях і транспорті. Тримайте соціальну дистанцію (не менш як 1,5 метра, а краще – 2). Регулярно (і ретельно!) мийте руки з милом. Обробляйте руки та поверхні вдома та на робочому місці антисептиками. Якнайчастіше робіть удома вологе прибирання й провітрюйте кімнати. Не торкайтеся немитими руками обличчя (носа, губ). Уникайте місць скупчення людей. Повноцінно харчуйтеся, приймайте вітамінні добавки. Висипайтеся. Підтримуйте достатню фізичну активність, уникаючи, однак, фізичної та психологічної перевтоми. Тримайтеся подалі від людей з ознаками застуди. Дотримуйтеся правил "кашльового етикету": чхайте в лікоть, при кашлі прикривайте рота й носа одноразовою серветкою. При появі симптомів ГРВІ залишайтеся вдома й без зволікань телефонуйте сімейному лікарю чи терапевту.

Усі ці заходи справді знижують ризик інфікування, але не гарантують, що в разі зараження патологічний процес розвиватиметься за найлегшим сценарієм. Максимально знизити ймовірність інфікування, реанімації та смерті допомагає щеплення.

Нині у світі триває наймасштабніша вакцинаційна кампанія за всю історію людства – масове щеплення від COVID-19. А от вакцинування від грипу вже не на слуху, хоча це захворювання так само небезпечне.

Лікарі констатують: захворюваність на грип дещо знизилася. Проте сталося це не через "конкуренцію" з коронавірусною хворобою, а завдяки карантинним обмеженням. Отже, попри поширену думку про тимчасову "капітуляцію" грипу, він і далі вражає й дітей, і дорослих.

За даними клініки "Добробут", на грип припадає більш як половина випадків ГРВІ. Віруси парагрипу та аденовіруси, що спричиняють застуду, виявляють лише в 10% обстежених. Тож, якщо у вас підвищена температура, кашель, біль у м'язах та ломота суглобах, – небезпечно вважати, що це "просто застуда", а отже, можна бігти на роботу, адже без вас там "не впораються".

Що буде, якщо заразитися одночасно коронавірусом та вірусом грипу

Дуже ймовірно, що розвинуться обидва захворювання й обидва матимуть тяжкий перебіг. Навіть один вірус ослаблює імунітет. Два ж – завдають по ньому подвійного удару. Тим паче що в нашому організмі можуть хазяйнувати й інші "непрохані гості": вірус герпесу, гепатиту С або ж цитомегаловірус. А на тлі будь-яка гострого захворювання, особливо вірусного, "спляча" хронічна інфекція активується. За таких обставин людський організм стає "полем битви", і не факт, що людина в ній переможе.



Сезон ГРВІ / Фото shutterstock

Поєднання грипу та COVID-19 отримало назву "флурона". Утім, це не офіційний термін із пандемічного лексикону, адже збудники не утворюють гібридної форми вірусу.

Ураження клітин двома або більшою кількістю вірусів називають "ко-інфекцією". Слово для нас незвичне, але це не підстава для паніки. Просто слід подбати про захист. Лікарів у всьому світі бентежить та обставина, що люди масово роблять щеплення від коронавірусної інфекції, забувши про необхідність вакцинуватися від грипу.

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Пам'ятайте: вакцинований – отже, захищений. Захворювання якщо й розвинеться, то скоріш за все протікатиме не у важкій формі.

Від грипу треба вакцинуватися щороку

Грип – сезонне захворювання. Тобто кожного епідемічного сезону по всій планеті циркулюють різні штами вірусу, що його спричиняють. Експерти ВООЗ роблять прогноз, згідно з яким склад вакцин оновлюється. Крім того, через 12 місяців імунний захист, вироблений завдяки вакцинації, знижується, тож його необхідно підсилювати.



Вакцинація від грипу / Фото shutterstock

Щепитися від грипу бажано до початку епідсезону, тож вакцинаційні кампанії стартують зазвичай у вересні – жовтні. Проте якщо ви з якихось причин пропустили цей період, отримати щеплення можна будь-коли. Навіть у квітні. Особливо якщо:

ви медик або соціальний працівник і контактуєте з людьми з інвалідністю або похилого віку;

вам – понад 65 років;

ви – вагітна жінка;

у вас – хронічна хвороба серця, легень, нирок, порушений обмін речовин, хронічний неврологічний розлад чи імунодефіцитний стан.

Оновлювати захист незалежно від календаря потрібно й дітям віком до п'яти років, адже вони також у групі ризику серйозних ускладнень. Якщо дитина раніше не хворіла на грип і не була від нього щеплена, вакцину вводять у два етапи з перервою в 4 тижні.

Вакцинацію мають право здійснювати лише медичні працівники в лікувальному закладі. Довіряйте своє здоров'я професіоналам, які перед вакцинацією вас обстежать і проконсультують. Такі фахівці працюють у клініці "Добробут".

Захисні антитіла проти вірусу грипу, як і проти коронавірусу, формуються впродовж 14 днів. Не зволікайте із записом на щеплення!

Вакцинуватися – безпечно?

Цілком! Адже щеплення від грипу роблять у світі понад пів століття.

Усі вакцини проходять ліцензування національними органами регулювання лікарських засобів. Побічні явища після щеплення ретельно відстежують і всі випадки скрупульозно аналізують. За результатами багаторічного моніторингу, вакцини від грипу мають хороші показники безпеки.

В Україні допущено до використання три вакцини від грипу:

"Інфлувак" (Нідерланди);

"Джі Сі Флю" (Південна Корея);

"Ваксігрип Тетра" (Франція).

Усі три наявні в клініці "Добробут".

Ці вакцини створені з поверхневих та/або внутрішніх білків вірусу, тож не можуть викликати захворювання.

Зауважимо: вакцинація від грипу не входить до календаря обов’язкових щеплень, а тому є платною.

Протипоказань до щеплень – три:

алергія на яєчний білок,

гострі захворювання,

загострення хронічних захворювань.

От чому важливо отримати не просто щеплення, а й попередню консультацію у фахівця.

Вакцинувавшись, ви захистите й себе, і тих, хто поряд із вами. Наприклад, близьку людину, яка зараз проходить активне лікування від раку, а тому поки що не має змоги отримати щеплення.

Крім того, кожна введена доза вакцини прискорює формування колективного імунітету від хвороби.

Чи можна вакцинуватися від COVID-19 та грипу в один день

Багато українців уже вакцинувалося від коронавірусу й готується отримати третю, бустерну, дозу. Але дехто ще не отримав першої чи другої дози. Тож коли можна вакцинуватися від грипу? І чи потрібен часовий проміжок між двома щепленнями?



Проти коронавірусу та грипу можна вакцинуватися одночасно / Фото shutterstock

За словами голови Національної технічної групи з питань імунопрофілактики – лікаря-імунолога Федора Лапія, інтервал між будь-якими щепленнями має становити 14 днів. Проте щепитися проти грипу, на відміну від інших вакцинокерованих захворювань, можна того ж дня, що й проти коронавірусу. Або ж із дотриманням будь-якого іншого, зручного для пацієнта, інтервалу. Щоправда, якщо ви зранку вакцинуєтеся, скажімо, від грипу, а по обіді – від COVID-19, то укол вам зроблять у різні руки.

Фахівці клініки "Добробут" застерігають: вакцина від грипу не захищає від коронавірусної хвороби й, навпаки, вакцина від COVID-19 не захищає від грипу. Потрібно отримати обидва щеплення й регулярно ревакцинуватися.

У "Добробуті" діє також пункт вакцинації від коронавірусу, у якому роблять безкоштовне щеплення вакциною CoronaVac.