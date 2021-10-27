Про те, що вакцинація від грипу може потенційно захистити від зараження та ускладнень COVID-19, заговорили ще в перший рік пандемії – дані на користь цієї гіпотези надходили з Італії, США та Великобританії.

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Нове дослідження вакцини проти грипу

Тепер вчені вирішили з'ясувати, чи може щорічне щеплення захистити пацієнтів з коронавірусом, яким потрібна хірургічна операція. Це дуже важливо, оскільки ризик тромбоутворення серед цих людей на 90% вищий, а вакцинація від COVID-19 не завжди доступна за станом здоров'я.

Вчені скористалися даними міжнародної бази EMR, до якої вноситься інформація про хірургічних пацієнтів з усього світу. Для дослідження відібрали дані 44 тисячі хворих, які заразилися COVID-19 до або після операції. Їх розділили на дві групи: половина була щеплена від грипу протягом попередніх місяців, інша – ні.

Вакцинація від грипу захищає від багатьох ускладнень

Дослідники виявили, що у щеплених пацієнтів значно рідше розвивався сепсис, тромбоз глибоких вен, інфаркт міокарда, у них був нижчий ризик розходження швів. Додаткові суттєві переваги вакцини проти грипу: зниження ймовірності інфекції під час операції, інсульту, артралгії, пневмонії та смерті.

Щеплення від грипу в жодному разі не замінює вакцинацію проти COVID-19. Ми наполегливо рекомендуємо всім отримати вакцини проти грипу та COVID-19 цього року відповідно до чинних рекомендацій,

– наголосили автори дослідження.

Раніше вчені з Національного інституту охорони здоров'я Італії з'ясували, хто може померти від коронавірусу, попри наявність щеплення. Фахівці дійшли висновку, що у зоні ризику перебувають люди похилого віку, яким у середньому 85 років.