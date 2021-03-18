Вакцинація від коронавірусу дісталася й Антарктиди. Додамо, що континент був єдиним, який залишався без випадків зараження COVID-19 до кінця грудня 2020 року.

17 березня чилійська влада почала вакцинувати своїх полярників і військових.

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Для проведення вакцинації був обраний препарат від китайської компанії Sinovac Biotech.

Співробітник Чилійського антарктичного інституту Марсель Андраде розповів, що грудневий спалах захворювання на станції в Антарктиді був контрольованим. Однак саме ці випадки захворювання постійно нагадували про необхідність якомога швидше розпочати вакцинацію.

Це (початок вакцинації) стало полегшенням. У нас немає стільки рейсів і кораблів, які б відправлялися кожен день. Складно перевозити людей, які хворіють і становлять небезпеку для оточення,

– вважає Андраде.

Перші випадки інфікування в Антарктиді

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що на чилійській дослідницькій станції O'Higgins в Антарктиді виявили 36 випадків COVID-19. Це були перші повідомлення про інфікування коронавірусом на континенті.

Тоді зараження підтвердили у 26 членів армії Чилі та 10 працівників технічного обслуговування. Станція O'Higgins є однією з 13 чилійських баз в Антарктиді, яка розташована недалеко від найпівнічнішої точки Антарктичного півострова.

Вакцинація у Чилі: коротко