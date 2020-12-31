Всі вакцини проти коронавірусної інфекції для українців будуть абсолютно безкоштовними, заявляє очільник МОЗ Максим Степанов.

Препарат компанії Sinovac є не єдиною вакциною, яку будуть закуповувати за державні кошти. Про це на брифінгу 31 грудня розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, пише 24 канал.

Читайте також Головне, щоб людей, готових вакцинуватися, було багато, – Зеленський

Усі вакцини, всі без винятку, які купуються за державні кошти будуть абсолютно безкоштовні для всіх українців. Це та стратегія, яка є в Міністерстві охорони здоров'я, це те, що було затверджено президентом України Володимиром Зеленським. Ми повинні забезпечити відповідний доступ до вакцин для всіх без винятку громадян України,

– заявив Степанов.

За його словами, що МОЗ наразі перебуває на фінальній стадії підписання договорів з провідними світовими компаніями-виробниками вакцин від коронавірусу.

Вакцина від COVID-19 в Україні: що відомо

Україна повинна отримати перші партії вакцин проти коронавірусу у січні – лютому 2021 року.

У країні працюватиме понад 4000 пунктів щеплень.

У Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19.

Цього недостатньо, адже згідно з підрахунками МОЗ для імунізації 20% населення необхідно 15,1 мільярда гривень.

Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в межах програми COVAX.

Ще 1, 5 доз препарату планує передати Польща.

30 грудня Україна підписала контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії Sinovac. Укладення контракту відкриває шлях для постачання та використання вакцини після офіційної реєстрації.

Перша партія вакцини Sinovac Biotech для України буде поставлена протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним із компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або ЄС.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу