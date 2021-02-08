Україна все ближче до початку вакцинації: все, що потрібно знати

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Уже в лютому 2021 кілька мільйонів українців повинні отримати перші дози вакцини проти COVID-19. Які саме препарати ми отримаємо, кого вакцинуватимуть першим і де записатися на щеплення? Відповіді на основні запитання про вакцинацію в Україні – у матеріалі.
15 лютого. Принаймні, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Однак він уточнив: затримки можливі у випадку форс-мажорних обставин. Наприклад, якщо "партія потрапить у ДТП чи літак не вилетить через негоду".
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При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов уже заявив, що вакцинувати всіх українців встигнуть до кінця 2021 року. А 21 мільйон осіб, які входять до групи ризику, щеплення можуть отримати вуже до осені.
В цілому в Україні планують щомісяця робити близько 5 мільйонів щеплень. За необхідності та наявності достатньої кількості препарату – більше.
У рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин. Так, вже цього місяця наша держава отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer/BioNTech, яка дозволена ВООЗ для використання в екстрених умовах. У середині квітня можлива ще одне постачання препарату цього виробництва.
Крім того, 5 лютого Україна отримала підтвердження на отримання 12 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca та Novavax. Їх постачання розпочнуться вже цього місяця.Україна – учасник глобальної ініціативи GAVI COVAX. Вона покликана надати доступ до вакцини для країн з низьким та середнім рівнем доходу. У рамках цієї ініціативи планується забезпечити необхідними препаратами 20% населення України. Наразі в список вакцин COVAX входять AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna та Curevac.
На цей момент Україна уклала попередній контракт про закупівлю вакцин проти COVID-19 лише з китайською компанією Sinovak. Препарат ще знаходиться на третій стадії випробувань і дані про його ефективність різняться. Держава замовила 5 млн доз вакцини цього виробництва, однак отримаємо ми їх лише у разі, якщо ефективність препарату буде підтверджено на рівні понад 70%.
8 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив що Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca і Novavax.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Згідно з Календарним планом вакцинації, в Україні цей процес розпочнеться з медичних працівників та робітників, які працюють із хворими на коронавірус у лікарнях. Також перша "хвиля" – для військових у зоні ООС. Під час наступного етапу щеплення отримають працівники екстреної медичної допомоги: диспетчери та бригади, які виїжджають на виклики пацієнтів з COVID-19.
Однак МОЗ пропонує скоригувати план таким чином, щоб першими зробили щеплення представники органів влади, зокрема президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У відомстві вважають, що таким чином вони подадуть приклад українцям та довіра до вакцинації серед населення зросте.
Всього за лютий-квітень вакцину повинні отримати 367 тисяч українців. В цілому щеплювати українців від COVID-19 планують у 5 етапів. Все – безкоштовно та добровільно.
План вакцинації українців / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
У МОЗ анонсували запуск сайту, присвяченого вакцинації від COVID-19, на якому, зокрема, з'явиться можливість запису на щеплення. Там буде чітко прописано, де кожен може отримати вакцину.
Купити вакцину в аптеках чи зробити щеплення у приватних лікарнях українці матимуть змогу не раніше другого півріччя 2021 року.
Максим Степанов запевнив, що українці будуть отримувати паспорти, які підтверджуватимуть наявність щеплення від COVID-19, якщо таке нововведення запровадять у Євросоюзі. Однак, як зазначав Віктор Ляшко, довідка про щеплення не буде обов'язковою в Україні – її видаватимуть у разі потреби, наприклад, для подорожей.
Таку ініціативу вже підтримали уряди низки країн Європи, де вакцинація розпочалася. А цифрові сертифікати вакцинації вже видає, зокрема, Ісландія. У світі обговорюють також варіант того, щоб наявність щеплення звільняла громадян від низки обмежень, запроваджених у межах боротьби з COVID-19. Тоді такий паспорт буде необхідний не лише для виїзду за кордон, а і для застосування всередині країни.
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Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив: за необхідності й наявності точних даних, буде створено електронний COVID-паспорт, який кожен українець матиме у своєму смартфоні.
Крім того, МОЗ України запровадило модуль імунізації населення країни, необхідний для зберігання даних про COVID-вакцинацію. Тобто в електронному форматі буде зберігатися інформація про тип вакцини, дозування, причини проведення чи непроведення щеплення тощо. Ці дані будуть доступними для лікарів, до яких надалі звертатиметься пацієнт.
Вакцинацію від COVID-19 уже називають найбільш масштабною в історії. За даними Bloomberg, станом на 8 лютого у 73 країнах було введено понад 131 мільйон доз. Останній показник становить приблизно 4,69 мільйона доз на добу.
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У США зараз більше американців отримали принаймні одну дозу вакцини, ніж виявили позитивний результат на коронавірус з моменту початку пандемії. Наразі, згідно з підсумками штатів, у країні було введено 42 мільйони доз.
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Наразі в усьому світі показник вакцинації становить в середньому 468 670 доз на день. За такого темпу, населенню знадобиться близько 6,7 років для того, щоб 75% людей отримали дві дози вакцини.
Ситуація з вакцинацією у світі станом на 8 лютого / Джерело: Bloomberg