Україна все ближче до початку вакцинації: все, що потрібно знати

Уже в лютому 2021 кілька мільйонів українців повинні отримати перші дози вакцини проти COVID-19. Які саме препарати ми отримаємо, кого вакцинуватимуть першим і де записатися на щеплення? Відповіді на основні запитання про вакцинацію в Україні – у матеріалі.

Коли розпочнеться вакцинація від COVID-19 в Україні

15 лютого. Принаймні, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Однак він уточнив: затримки можливі у випадку форс-мажорних обставин. Наприклад, якщо "партія потрапить у ДТП чи літак не вилетить через негоду".

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При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов уже заявив, що вакцинувати всіх українців встигнуть до кінця 2021 року. А 21 мільйон осіб, які входять до групи ризику, щеплення можуть отримати вуже до осені.

В цілому в Україні планують щомісяця робити близько 5 мільйонів щеплень. За необхідності та наявності достатньої кількості препарату – більше.

Вакцини яких виробників отримає Україна

У рамках глобальної допомоги COVAX Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин. Так, вже цього місяця наша держава отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer/BioNTech, яка дозволена ВООЗ для використання в екстрених умовах. У середині квітня можлива ще одне постачання препарату цього виробництва.

Крім того, 5 лютого Україна отримала підтвердження на отримання 12 млн доз вакцин виробництва AstraZeneca та Novavax. Їх постачання розпочнуться вже цього місяця.

Україна – учасник глобальної ініціативи. Вона покликана надати доступ до вакцини для країн з низьким та середнім рівнем доходу. У рамках цієї ініціативи планується забезпечити необхідними препаратами 20% населення України. Наразі в список вакцин COVAX входять AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna та Curevac.

На цей момент Україна уклала попередній контракт про закупівлю вакцин проти COVID-19 лише з китайською компанією Sinovak. Препарат ще знаходиться на третій стадії випробувань і дані про його ефективність різняться. Держава замовила 5 млн доз вакцини цього виробництва, однак отримаємо ми їх лише у разі, якщо ефективність препарату буде підтверджено на рівні понад 70%.

8 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив що Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу: Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca і Novavax.





Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Кого будуть вакцинувати в першу чергу

Згідно з Календарним планом вакцинації, в Україні цей процес розпочнеться з медичних працівників та робітників, які працюють із хворими на коронавірус у лікарнях. Також перша "хвиля" – для військових у зоні ООС. Під час наступного етапу щеплення отримають працівники екстреної медичної допомоги: диспетчери та бригади, які виїжджають на виклики пацієнтів з COVID-19.

Однак МОЗ пропонує скоригувати план таким чином, щоб першими зробили щеплення представники органів влади, зокрема президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У відомстві вважають, що таким чином вони подадуть приклад українцям та довіра до вакцинації серед населення зросте.

Всього за лютий-квітень вакцину повинні отримати 367 тисяч українців. В цілому щеплювати українців від COVID-19 планують у 5 етапів. Все – безкоштовно та добровільно.



План вакцинації українців / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Де можна буде записатися на щеплення та зробити його

У МОЗ анонсували запуск сайту, присвяченого вакцинації від COVID-19, на якому, зокрема, з'явиться можливість запису на щеплення. Там буде чітко прописано, де кожен може отримати вакцину.

Пропонують три механізми, за якими можна зробити щеплення:

запис на сайті;

за записом до сімейного лікаря;

запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Купити вакцину в аптеках чи зробити щеплення у приватних лікарнях українці матимуть змогу не раніше другого півріччя 2021 року.

Паспорти щеплень

Максим Степанов запевнив, що українці будуть отримувати паспорти, які підтверджуватимуть наявність щеплення від COVID-19, якщо таке нововведення запровадять у Євросоюзі. Однак, як зазначав Віктор Ляшко, довідка про щеплення не буде обов'язковою в Україні – її видаватимуть у разі потреби, наприклад, для подорожей.

Таку ініціативу вже підтримали уряди низки країн Європи, де вакцинація розпочалася. А цифрові сертифікати вакцинації вже видає, зокрема, Ісландія. У світі обговорюють також варіант того, щоб наявність щеплення звільняла громадян від низки обмежень, запроваджених у межах боротьби з COVID-19. Тоді такий паспорт буде необхідний не лише для виїзду за кордон, а і для застосування всередині країни.

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Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив: за необхідності й наявності точних даних, буде створено електронний COVID-паспорт, який кожен українець матиме у своєму смартфоні.

Крім того, МОЗ України запровадило модуль імунізації населення країни, необхідний для зберігання даних про COVID-вакцинацію. Тобто в електронному форматі буде зберігатися інформація про тип вакцини, дозування, причини проведення чи непроведення щеплення тощо. Ці дані будуть доступними для лікарів, до яких надалі звертатиметься пацієнт.

Як вакцинується світ

Вакцинацію від COVID-19 уже називають найбільш масштабною в історії. За даними Bloomberg, станом на 8 лютого у 73 країнах було введено понад 131 мільйон доз. Останній показник становить приблизно 4,69 мільйона доз на добу.

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У США зараз більше американців отримали принаймні одну дозу вакцини, ніж виявили позитивний результат на коронавірус з моменту початку пандемії. Наразі, згідно з підсумками штатів, у країні було введено 42 мільйони доз.

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Наразі в усьому світі показник вакцинації становить в середньому 468 670 доз на день. За такого темпу, населенню знадобиться близько 6,7 років для того, щоб 75% людей отримали дві дози вакцини.



Ситуація з вакцинацією у світі станом на 8 лютого / Джерело: Bloomberg