Українські військові на Донбасі входять до групи осіб, яких почали вакцинувати першими. Наразі до Луганської і Донецької областей надійшли 14 тисяч доз вакцини.

Як триває вакцинація військових, в ефірі одного з телеканалів розповів головний епідеміолог Збройних Сил Микола Олим. Він зазначив: усього зараз провакцинували 884 бійців, з них в зоні ООС – 772. До слова Фейки та міфи, – Степанов про відмову медиків від вакцинації Вакцинація військових: відмови теж є Станом на 4 березня надійшло 14 тисяч доз вакцин.

Їх розподілили між Донецькою та Луганською областями – 7 200 і 6 800 відповідно.

Наразі щепили близько 12% від тих, хто надав згоду.

Відмови від щеплень також є: приблизно з 40 тисяч бійців з зони ООС 7 тисяч дали згоду на щеплення. Тобто трохи більше 15% військових готові вакцинуватися. Зауважмо. За минулу добу вакцинували 2 680 осіб. З них на Донеччині – 220, на Луганщині – 80. Загалом від початку кампанії щепили 9 568 осіб. Усі ці люди отримали лише першу з двох необхідних доз. Вакцинація проти коронавірусу в Україні 24 лютого 2021 року в Україні розпочався перший етап вакцинації.

Препарат Covishield першим став доступним в Україні. Його у Індії виготовляє британська компанія AstraZeneca.

Публічно цією вакциною вже щепилися Володимир Зеленський, Максим Степанов і Віктор Ляшко.

За якими етапами відбувається вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу