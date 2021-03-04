Чи хочуть військові на передовій вакциновуватися від коронавірусу: статистика

Українські військові на Донбасі входять до групи осіб, яких почали вакцинувати першими. Наразі до Луганської і Донецької областей надійшли 14 тисяч доз вакцини.
Як триває вакцинація військових, в ефірі одного з телеканалів розповів головний епідеміолог Збройних Сил Микола Олим. Він зазначив: усього зараз провакцинували 884 бійців, з них в зоні ООС – 772.
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Вакцинація військових: відмови теж є
Зауважмо.
- Станом на 4 березня надійшло 14 тисяч доз вакцин.
- Їх розподілили між Донецькою та Луганською областями – 7 200 і 6 800 відповідно.
- Наразі щепили близько 12% від тих, хто надав згоду.
- Відмови від щеплень також є: приблизно з 40 тисяч бійців з зони ООС 7 тисяч дали згоду на щеплення. Тобто трохи більше 15% військових готові вакцинуватися.
За минулу добу
вакцинували
2 680 осіб. З них на Донеччині – 220, на Луганщині – 80. Загалом від початку кампанії щепили 9 568 осіб. Усі ці люди отримали лише першу з двох необхідних доз.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
За якими етапами відбувається вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу