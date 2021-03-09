В Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. Станом на 9 березня в Україні вакцинувалися тільки 19 118 осіб.

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Максим Степанов “Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив іншу задачу за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію”.

За його словами, на кінець минулого тижня мали робити понад 10 тисяч щеплень на добу і продовжувати збільшувати кількість вакцинованих. "Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тисяч", – заявив Степанов.

Степанов заявив, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".

Сьогодні проведемо нараду, в якій будуть брати участь голови обласних адміністрацій, представники Офісу президента і департаментів охорони здоров'я, які є координаторами,

– розповів Степанов.

Вакцинація в Україні: коротко