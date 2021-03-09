Вакцинація йде не за планом, – Степанов про кількість щеплень проти коронавірусу
В Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.
Джерело:24 Канал
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу. Станом на 9 березня в Україні вакцинувалися тільки 19 118 осіб.
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За його словами, на кінець минулого тижня мали робити понад 10 тисяч щеплень на добу і продовжувати збільшувати кількість вакцинованих. "Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тисяч", – заявив Степанов.
Степанов заявив, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".
Сьогодні проведемо нараду, в якій будуть брати участь голови обласних адміністрацій, представники Офісу президента і департаментів охорони здоров'я, які є координаторами,
– розповів Степанов.
Вакцинація в Україні: коротко
- В Україні 24 лютого 2021 року розпочався перший етап вакцинації. Перші дози отримали медичні працівники.
- Препарат CoviShield першим став доступним в Україні. Його виготовляє британська компанія AstraZeneca.
- Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався проти коронавірусу.
- Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко вакцинувалися наступного дня.
- Також Україна очікує на китайську вакцину Sinovac Biotech. Першу партію препарату планують поставити в україні до 15 березня 2021 року.
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