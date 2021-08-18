Головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан зазначила, що штам Дельта дійсно викликає занепокоєння. Звіт опублікували на офіційному сайті ВООЗ у середу, 18 серпня.

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Якщо ви подивитеся на статистику, яка нас дійсно турбує, а саме по важкому перебігу захворювання, госпіталізацій і смертей, то абсолютно точно, що вакцини запобігають зростанню кількості таких випадків. Це вірно і щодо штаму Дельта,

– заявила Свамінатан.

Зверніть увагу! Нещодавнє моделювання вчених показало, що мутації SARS-CoV-2 можуть значно сповільнити протидію з пандемією. Щоб впоратися з цим завданням людству знадобляться місяці інтенсивної роботи і нові заходи обмежень.

Коротко про варіант Дельта

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.

Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу