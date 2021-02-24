У різних регіонах України вже готуються отримати перші партії вакцини від COVID-19. Зокрема, в Житомирську та Чернівецьку області препарат доставлять найближчим часом.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що вакцину від коронавірусу отримають ввечері, 24 лютого. За його словами, одразу після цього почнеться щеплення.

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Сухомлин зазначив, що раніше приблизно 40% лікарів були готові вакцинуватися. Однак він вважає, що для усіх охочих препарату не вистачить.

Першочергово вакцинуватимуть лікарів, які працюють з хворими на коронавірус та працівників інфекційного відділення,

– заявив мер міста.

Як розповів Сухомлин, у Житомирі очікують отримати декілька тисяч доз препарату для вакцинації медиків.

Чи вистачає ліжок у лікарнях

Мер Житомира заявив, що всередині лютого 2021 року було приблизно 5 – 8 хворих на добу, які потрапляли в лікарні. Однак наприкінці місяця цей показник трохи зріс.

"Приблизно 520 ліжок обладнані киснем для приймання цих хворих. Наразі зайнято 120 місць", – розповів він.

Як додав Сухомлин, завантаженість ліжок становить приблизно 25%. За його словами, гострої ситуації з COVID-19 у Житомирі немає.

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Вакцинація на Буковині

Заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак розповіла, що у Чернівецьку область вже виїхала вантажівка з вакциною. Вантаж готові приймати протягом 23 – 24 лютого.

Бригади для вакцинації готові починати робити щеплення в перших 2 закладах, які надають допомогу хворим на коронавірус,

– заявила вона.

За словами Гусак, приблизно 1,6 тисячі медичних працівників готові зробити щеплення. Як вона зазначила, зважаючи на кількість доз, яку доставлять в Чернівецьку область, там готові робити щеплення й медпрацівникам, які не беруть участь в боротьбі з COVID-19.

Заступниця голови Чернівецької ОДА розповіла, що на Буковину доставлять приблизно 15 тисяч доз препарату. Їх планують використати протягом 4 – 5 діб.

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Ситуація із захворюваністю у Чернівецькій області

Гусак заявила, що на Буковині ввели додаткові карантинні обмежувальні заходи. За її словами, ще минулого тижня всі загальноосвітні заклади перевели на дистанційну форму навчання.

"Так само ми обмежили роботу закладів громадського харчування до 22:00 та тимчасово зупинили роботу дитячих розважальних центрів", – розповіла заступниця голови ОДА.

Зверніть увагу! Згідно з опитуваннями МОЗ, на добровільну вакцинацію зголосилося 30% українських медиків. Загалом до першої хвилі вакцинації потрапляє майже 13 тисяч людей.

За словами Гусак, такої великої кількості ліжок для хворих на COVID-19, як зараз, в області не розгортали від початку пандемії. Зокрема, мовиться про близько 2 тисячі лікарняних місць.

Заступниця голови ОДА розповіла, що наразі близько 60% з них зайняті. Однак щодня в області розгортають додаткові місця.