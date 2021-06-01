Масова вакцинація проходила препаратом CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac Biotech. Зазначимо, що це одна з вакцин, якою вакцинують і українців.

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Дослідження провели у період з лютого до квітня вчені Інституту Бутантан. Місто поділили на чотири частини. Команда сказала, що результату досягнули після того, як люди у трьох зонах, або близько 75% населення, отримали обидві дози вакцини.

Результати експерименту:

смертність знизилася на 95%,

госпіталізація — на 86%,

випадки зараження — на 80%.

Найважливіший результат — це те, що ми можемо контролювати пандемію, не вакцинуючи все населення,

– заявив директор з досліджень Інституту Бутантан Рікардо Паласіос.

Схоже дослідження проводиться в іншому бразильському місті Ботукату з населенням 148 тисяч осіб. Однак там вчені вакцинують людей препаратом Oxford-AstraZeneca, яку виробляє компанія Fiocruz.

Зазначимо, що Бразилія сильно постраждала від пандемії – у країні померло близько 463 тисячі людей.

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