Деталі про ситуацію, що склалася з'явились на офіційному сайті відомства. Насамперед у Держпраці зазначили, що будь-який тиск на співробітника буде порушенням трудового законодавства.

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Що відомо про інцидент

Відомо, що чоловік, який звернувся за консультацією – працює у дитячому садочку неповний робочий день, офіційно працевлаштований. У закладі якраз триває вакцинація проти коронавірусу.

Разом з тим, керівник установи, де працює чоловік, повідомив, що всім працівникам обов'язково необхідно щепитись. На що той відповів, що перед цим хоче проконсультуватися з лікарем: чи безпечно зараз для його здоров'я проводити вакцинацію.

Тож, за його словами, начальник закладу відповів: "Якщо ти відмовишся від вакцинації – пиши заяву на звільнення за власним бажанням, я буду передавати твої повноваження іншому працівнику". Після цього і працівник звернувся по допомогу.

Нагадаємо! У МОЗ неодноразово наголошували, що вакцинація в Україні проти COVID-19 є добровільною і безплатною. Наразі не передбачено ніякого примусового щеплення. Є постанова Кабміну, яка чітко регламентує, у яких випадках може працювати заклад освіти, чи ні.

Чи повинен працівник писати заяву на звільнення у такому випадку?

У Держпраці наголошують: погоджуватися писати заяву на звільнення за власним бажанням не варто. Будь-який тиск на співробітника буде порушенням трудового законодавства.

Якщо волевиявлення писати заяву на звільнення немає, то єдиний вихід для роботодавця – розірвати трудовий договір за його ініціативою,

– мовиться у повідомленні відомства.

Там також зазначили, що Конституція та закони України чітко регулюють відносини між роботодавцем та працівником. "Кожен суб'єкт трудових відносин повинен діяти лише в межах чинного законодавства", – додали у Держпраці.

Умови звільнення в Україні

Як зазвичай відбувається процедура звільнення працівників (за винятком окремих випадків): якщо йде скорочення штату працівників або реорганізація, договір розривається з ініціативи роботодавця. Тоді працівника повинні попереджений про звільнення не пізніше як за 2 місяці. Також він отримує: