На вакцинацію – в аеропорт: у Львові та Києві запрацювали пункти вакцинації для пасажирів

У міжнародних аеропортах "Київ" та "Львів" розпочали роботу пункти вакцинації проти COVID-19. Щеплення можуть зробити пасажири літаків.

Тобто, усі, хто прибуває або вилітає через летовища. Також пасажири не повинні мати ще жодного щеплення – надають першу дозу.

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Вакцинація у Київському аеропорту

Джерело: МОЗ

Де? Пункт вакцинації в київському летовищі працює в міжнародному терміналі А.

Для кого? Щеплення можуть отримати українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" та не щеплені жодною дозою вакцини проти коронавірусу.

Для щеплення у цьому аеропорту декларація з сімейним лікарем не обов'язкова. Потрібно мати із собою паспорт та індивідуальний податковий номер. Одразу ж після процедури вакциновані можуть отримати довідку про отримання щеплення.

Коли? До 8 серпня пункт працюватиме з 17:00 до 22:00. Яким буде графік після цього – у МОЗ поки не уточнили.

Вакцинація на львівському летовищі

Джерело: пресслужба аеропорту "Львів"

Де? Пункт вакцинації там розташований на першому поверсі терміналу A – навпроти зони стійок реєстрації.

Для кого? Вакцинуватимуть на львівському летовищі пасажирів аеропорту. Однак організатори запевнили, що в майбутньому пункт працюватиме і для всіх охочих.

Коли? Працюватиме пункт з 09:00 до 18:00. Втім, згодом отримати щеплення у них можна буде цілодобово, для цього потрібно буде попередньо зареєструватись.

Якими препаратами вакцинують

У аеропорту Києва пропонують препарат CoronaVac.

Натомість в аеропорту "Львів" пасажирам пропонують не лише препарат CoronaVac, але й Pfizer.

Де можна вакцинуватись в Україні

Зараз усі охочі українці можуть зробити щеплення проти коронавірусу в центрах масової вакцинації або у пунктах вакцинації в усіх регіонах України.

Щоб записатися на щеплення, необхідно зателефонувати в обраний пункт чи центр. Там також буде діяти жива черга.