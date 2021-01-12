До березня 2021 року в Ізраїлі планують почати вакцинацію дітей проти коронавірусу. Але лише у тому випадку, якщо дослідження підтвердять безпеку препарату.

До березня 2020 року FDA може видати дозвіл на застосування вакцини серед дітей. До цього періоду вже повинні бути щеплені всі дорослі ізраїльтяни, повідомляє i24news.

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Комісар з боротьби з коронавірусом в країні Нахман Еш заявив, що дослідження фармакологічної безпеки дають змогу безпечно знизити мінімальний віковий поріг з 16 до 12 років. І той факт, що діти до 16 років не вакцинуються, може поставити під загрозу досягнення колективного імунітету.

Я вважаю, що через місяць або 2 з'явиться ще одна група людей — від 12 років і старше, — яку ми зможемо вакцинувати,

– розповів Нахман Еш.

Вакцинація проти коронавірусу в Ізраїлі: що відомо