Відбулася нарада народних депутатів від "Слуги народу" з міністром охорони здоров'я. Максим Степанов пообіцяв розпочати вакцинацію населення вже у лютому 2021 року. Крім того, стало відомо, чи купуватимуть китайську вакцину Sinovac.

Нарада нардепів від "Слуги народу" та Максима Степанова пройшла 16 січня. Про це у телеграмі повідомив парламентар Олександр Качура.

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Про що говорили на нараді

міністр охорони здоров'я пообіцяв розпочати вакцинацію від коронавірусу у середині лютого 2021 року;

якщо ефективність китайської вакцини Sinovac не доведуть, то її закуповувати Україна не буде;

не доведуть, то її закуповувати Україна не буде; є домовленості про закупівлю вакцини. Однак міністр зазначив, що на підставі договору вони є конфіденційними. Також засекреченими є назви препаратів, країна походження і їхня вартість.

Качура також додав, що закупівля відбуватиметься не безпосередньо, а через організацію-посередника – Crown Agents, яка отримає комісію 5%.

Нардеп не розуміє, чому не можна робити закупівлю через створене законом спеціальне держпідприємство ("Медзакупівлі"), вартість утримання якого значно менша, ніж комісія іноземного посередника.

перший етап вакцинації охопить 367 тисяч людей. Щеплення зроблять лікарям, медикам, мешканцям будинків для людей похилого віку, військовим в зоні ООС;

охопить 367 тисяч людей. Щеплення зроблять лікарям, медикам, мешканцям будинків для людей похилого віку, військовим в зоні ООС; у межах другого етапу вакцинують 3,5 мільйона громадян. Розпочнеться він, за словами Степанова, наприкінці березня;

вакцинують 3,5 мільйона громадян. Розпочнеться він, за словами Степанова, наприкінці березня; експрес-тести не йдуть в офіційну статистику і їхні результати передають раз в декілька тижнів;

і їхні результати передають раз в декілька тижнів; глава МОЗ також пояснив, що немає потреби повторно здавати тест, якщо на 10 – 11 день після лікування у людини немає симптомів – вона здорова.

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Вакцинація в Україні: основне

За даними Офісу Президента, Україна отримає вакцини проти COVID-19 за контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.

за контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech. Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доставити протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом уточнили, що мова йде про 1,9 мільйона доз вакцини , які постачатимуть у лютому 2021 року.

, які постачатимуть у лютому 2021 року. Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусу за програмою COVAX, попередньо – у березні.

Загалом було заплановано 4 етапи вакцинації та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що план оновлюватимуть оновлювати.

Нещодавно між МОЗ та ДП "Медзакупівлі" розгорівся скандал через закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держпідприємстві кажуть, що Степанов осібно визначив постачальника вакцини , і закупив її значно дорожче, ніж міг би.

осібно визначив постачальника вакцини У міністерстві відповідають, що такі заяви тільки погіршують ситуацію у перемовинах щодо отримання Україною вакцини.



Чи є готовими українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу