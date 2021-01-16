Вакцинацію обіцяють розпочати в лютому: які результати наради "Слуги народу" зі Степановим
Відбулася нарада народних депутатів від "Слуги народу" з міністром охорони здоров'я. Максим Степанов пообіцяв розпочати вакцинацію населення вже у лютому 2021 року. Крім того, стало відомо, чи купуватимуть китайську вакцину Sinovac.
Нарада нардепів від "Слуги народу" та Максима Степанова пройшла 16 січня. Про це у телеграмі повідомив парламентар Олександр Качура.
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Про що говорили на нараді
- міністр охорони здоров'я пообіцяв розпочати вакцинацію від коронавірусу у середині лютого 2021 року;
- якщо ефективність китайської вакцини Sinovac не доведуть, то її закуповувати Україна не буде;
- є домовленості про закупівлю вакцини. Однак міністр зазначив, що на підставі договору вони є конфіденційними. Також засекреченими є назви препаратів, країна походження і їхня вартість.
Качура також додав, що закупівля відбуватиметься не безпосередньо, а через організацію-посередника – Crown Agents, яка отримає комісію 5%.
Нардеп не розуміє, чому не можна робити закупівлю через створене законом спеціальне держпідприємство ("Медзакупівлі"), вартість утримання якого значно менша, ніж комісія іноземного посередника.
- перший етап вакцинації охопить 367 тисяч людей. Щеплення зроблять лікарям, медикам, мешканцям будинків для людей похилого віку, військовим в зоні ООС;
- у межах другого етапу вакцинують 3,5 мільйона громадян. Розпочнеться він, за словами Степанова, наприкінці березня;
- експрес-тести не йдуть в офіційну статистику і їхні результати передають раз в декілька тижнів;
- глава МОЗ також пояснив, що немає потреби повторно здавати тест, якщо на 10 – 11 день після лікування у людини немає симптомів – вона здорова.
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Вакцинація в Україні: основне
- За даними Офісу Президента, Україна отримає вакцини проти COVID-19 за контрактом з китайською компанією Sinovac Biotech.
- Першу партію вакцини у 700 тисяч доз мають доставити протягом 30 днів після офіційної реєстрації. Згодом уточнили, що мова йде про 1,9 мільйона доз вакцини, які постачатимуть у лютому 2021 року.
- Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусу за програмою COVAX, попередньо – у березні.
- Загалом було заплановано 4 етапи вакцинації та пріоритетні групи. Щоправда, у МОЗ заявляли, що план оновлюватимуть оновлювати.
- Нещодавно між МОЗ та ДП "Медзакупівлі" розгорівся скандал через закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держпідприємстві кажуть, що Степанов осібно визначив постачальника вакцини, і закупив її значно дорожче, ніж міг би.
- У міністерстві відповідають, що такі заяви тільки погіршують ситуацію у перемовинах щодо отримання Україною вакцини.
Чи є готовими українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу
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