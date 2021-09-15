Загалом витрати на медицину у наступному році зростуть до 197,2 мільярда гривень. Це на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році.

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На систему громадського здоров'я та вакцинацію від COVID передбачено спрямувати 6 млрд гривень,

– заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зауважимо, що у 2021 році загальний обсяг видатків держбюджету на закупівлю вакцин проти коронавірусу склав 11,4 мільярда гривень. Це майже удвічі більше, ніж заплановано на 2022 рік.

До слова, мінімальна зарплата лікарів зросте до 20 тисяч гривень, а у середнього медичного персоналу – до 13, 5 тисяч гривень.

Як розподілять гроші у медичній галузі

157,5 мільярдів підуть у Програму медичних гарантій НСЗУ.

19,1 мільярда гривень – на закупівлю ліків.

6 мільярдів – на вакцинацію проти COVID-19.

1,5 мільярда гривень – на трансплантацію та на лікування за кордоном.

Решта коштів піде на розвиток та підтримку мережі закладів охорони здоров'я, медичне обладнання і на закупівлю біотехнологій.

Інфографіка Міністерства фінансів України / Скриншот з відео