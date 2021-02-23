Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу прибули в Україну з Індії. Президент Володимир Зеленський поділився відео, як відбувається розвантажування препарату, та подякував індійським партнерам.

У твіттері глава держави наголосив, що вакцинацію розпочнуть так швидко, як тільки це буде можливо.

Важливо 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Почнемо вакцинацію якомога швидше, – Зеленський

Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу уже в Україні. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми почнемо вакцинацію, так швидко, як тільки можна. Нам потрібно боротись з COVID-19 разом,

– написав Зеленський.

First 500K of #vaccine against #COVID19 arrived in #Ukraine. We are grateful to Indian partners for the #support. We will start vaccination ASAP. We need to fight COVID together. Oxford/AstraZeneca (#Covishield) pic.twitter.com/V99wCNYPQ0 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 23, 2021

Що відомо про прибуття вакцини в Україну: