Вакцинацію розпочнемо, як тільки буде можливо, – Зеленський про прибуття препаратів в Україну
Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу прибули в Україну з Індії. Президент Володимир Зеленський поділився відео, як відбувається розвантажування препарату, та подякував індійським партнерам.
Джерело:Твіттер Володимира Зеленського
У твіттері глава держави наголосив, що вакцинацію розпочнуть так швидко, як тільки це буде можливо.
Важливо 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні
Почнемо вакцинацію якомога швидше, – Зеленський
Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу уже в Україні. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми почнемо вакцинацію, так швидко, як тільки можна. Нам потрібно боротись з COVID-19 разом,
– написав Зеленський.
Що відомо про прибуття вакцини в Україну:
- Вакцина від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула в Україну вранці 23 лютого.
- За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, деякі області отримають препарат же 23 лютого.
- Мовиться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку області.
- Решта областей отримають препарат 24 лютого.
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