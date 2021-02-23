Вакцинацію розпочнемо, як тільки буде можливо, – Зеленський про прибуття препаратів в Україну

23 лютого 2021 , 12:47
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Джерело:

Твіттер Володимира Зеленського

Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу прибули в Україну з Індії. Президент Володимир Зеленський поділився відео, як відбувається розвантажування препарату, та подякував індійським партнерам.

У твіттері глава держави наголосив, що вакцинацію розпочнуть так швидко, як тільки це буде можливо.

Важливо 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні

Почнемо вакцинацію якомога швидше, – Зеленський

Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу уже в Україні. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми почнемо вакцинацію, так швидко, як тільки можна. Нам потрібно боротись з COVID-19 разом,
– написав Зеленський.

Що відомо про прибуття вакцини в Україну:

  • Вакцина від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула в Україну вранці 23 лютого.
  • За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, деякі області отримають препарат же 23 лютого.
  • Мовиться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку області.
  • Решта областей отримають препарат 24 лютого.