Вакцинацію розпочнемо, як тільки буде можливо, – Зеленський про прибуття препаратів в Україну

Джерело:Твіттер Володимира Зеленського
Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу прибули в Україну з Індії. Президент Володимир Зеленський поділився відео, як відбувається розвантажування препарату, та подякував індійським партнерам.
У твіттері глава держави наголосив, що вакцинацію розпочнуть так швидко, як тільки це буде можливо.
Важливо 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні
Перші 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу уже в Україні. Ми вдячні індійським партнерам за підтримку. Ми почнемо вакцинацію, так швидко, як тільки можна. Нам потрібно боротись з COVID-19 разом,
– написав Зеленський.