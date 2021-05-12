Подвійна мутація COVID-19, що викликала сплеск заражень в Індії, протікає менш важко і є не такою небезпечною для людей, які мають щеплення. До такого висновку прийшли місцеві вчені.

Індійські вчені у співпраці з колегами з Кембриджського університету опублікували дослідження, яке показало, що масштабна вакцинація з високим ступенем ймовірності захистить від важких і навіть помірних випадків COVID-19 і знизить ймовірність передачі B.1.617.

Також на тему: Вчені заявили про високу ефективність Sinovac: дослідження

Вакцини діють проти індійського штаму коронавірусу

Такі дані були отримані в ході лабораторних досліджень. На цю мить в Індії кожен день вакцини отримують до 10 мільйонів людей, проте запаси цих препаратів швидко вичерпуються. У деяких штатах, де склалася особливо важка ситуація з коронавірусом, наявних щеплень вистачить всього на два-три дні. Для вчених було особливо важливо дізнатися, наскільки вакцини уберігають людей від зараження індійським штамом.



Поки немає чіткого розуміння заразності цієї версії коронавірусу серед людей, які отримали вакцину. Такі дані могли б ґрунтуватися на реальній інформації, але вона не до кінця проаналізована. Нинішні висновки базувалися лише на лабораторних експериментах.

Дослідники вважають що подвійний мутант з Індії демонструє помірно знижену чутливість до антитіл, які виробляються в організмі внаслідок вакцинації.

Що відомо про індійський штам коронавірусу