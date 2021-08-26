У вакцині Moderna виявили сторонні домішки: в Японії викинули понад 1,6 мільйона доз

У Японії припинили використання приблизно 1,63 мільйона доз вакцини. Там виявили сторонні речовини.

Тож як запобіжний захід в країні зняли цілу партію. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Японії.

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Невідомі елементи у вакцині

Там озвучили інформацію про те, що надійшло повідомлення, що у вироблених в Іспанії вакцинах Moderna Inc. проти коронавірусу виявили невідомі елементи.

Сторонні речовини виявили у 39 флаконах вакцини. Тож японський виробник ліків, який відповідає за продажі й поширення вакцини Moderna в країні, повідомив, що припиняє використання майже 1,63 мільйона доз препарату.

Чи є привід хвилюватись

Разом з тим, вони поки не отримали жодних повідомлень про занепокоєння щодо безпеки. Річ у тім, що розмір чужорідних речовин, підтверджений у 39 флаконах, становить кілька міліметрів, але їхні елементи невідомі.

Повідомлення про сторонні домішки у вакцині надійшли з 8 центрів вакцинації в 5 японських префектурах:

Айті;

Гіфу;

Ібаракі;

Сайтама;

Токіо.

Міністерство також розкрило номери партій, щоб зацікавлені особи могли перевірити, чи могли вони отримати потенційно заражений укол до того, як використання вакцини припинили.

Водночас компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання.

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