До слова, про сторонні домішки у вакцинах Moderna в Японії повідомляли й раніше. Тепер невідому речовину виявили під час вакцинації в медцентрі міста Наха.

До теми Всього 1/10 дози: вчені протестували новий спосіб вакцинації Moderna

Вакцинували препаратом 400 людей

Зробити щеплення з використанням препарату з цієї партії встигли 400 японцям. Втім, як тільки сторонні домішки виявили, вакцинацію цією партією вакцин призупинили.

Що відомо про домішки у вакцині

Слід зауважити, що кілька днів тому в Японії призупинили використання вакцини Moderna через домішки.

Повідомлення про невідомі речовинм надійшли з 8 центрів вакцинації в 5 префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо.

Важливо! Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продажі і поширення вакцини Moderna, вирішив припинити використання близько 1,63 мільйона доз препарату.

Водночас у компанії Moderna пообіцяли почати розслідування з цього питання.

В уряді також на офіційному рівні повідомили, що ніяких проблем із безпекою або ефективністю вакцин немає, а припинення використання є всього лише запобіжним засобом.