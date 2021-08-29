У вакцині Moderna знову виявили домішки: вакцинацію партією призупинили
Джерело:ТСН
У вакцинах американської компанії Moderna, яка прийшла до Японії, виявили сторонні речовини. Вакцинацію партією призупинили.
До слова, про сторонні домішки у вакцинах Moderna в Японії повідомляли й раніше. Тепер невідому речовину виявили під час вакцинації в медцентрі міста Наха.
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Вакцинували препаратом 400 людей
Зробити щеплення з використанням препарату з цієї партії встигли 400 японцям. Втім, як тільки сторонні домішки виявили, вакцинацію цією партією вакцин призупинили.
Що відомо про домішки у вакцині
Слід зауважити, що кілька днів тому в Японії призупинили використання вакцини Moderna через домішки.
Повідомлення про невідомі речовинм надійшли з 8 центрів вакцинації в 5 префектурах-Айті, Гіфу, Ібаракі, Сайтама і Токіо.Важливо! Японський виробник ліків Takeda Pharmaceutical Co., який відповідає за продажі і поширення вакцини Moderna, вирішив припинити використання близько 1,63 мільйона доз препарату.
Водночас у компанії Moderna пообіцяли почати розслідування з цього питання.
В уряді також на офіційному рівні повідомили, що ніяких проблем із безпекою або ефективністю вакцин немає, а припинення використання є всього лише запобіжним засобом.