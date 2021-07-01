мРНК- вакцини не потребують ревакцинації

Тож, більшості людей, імунізованих мРНК- вакцинами, буде не потрібна ревакцинація, якщо вірус і його варіанти не мутують занадто сильно.

До теми Коронавірус змінює клітини крові в усіх, хто перехворів ним

У дослідженні не вивчали ефективність вакцини Johnson & Johnson, але дослідники очікують, що імунна відповідь на цю вакцину буде менш стійкою, ніж у мРНК- вакцин.

Вчені визначили, що імунні клітини, що розпізнають вірус, зберігаються в кістковому мозку не менше 8 місяців після інфікування COVID-19. Інша команда виявила, що В-клітини пам'яті продовжують дозрівати і зміцнюватися протягом як мінімум року після зараження.

Усе більше даних про те, що імунітет може зберігатися роками, а можливо, і все життя у людей, які були інфіковані, а потім вакциновані. Але досі було неясно, чи може вакцинація продемонструвати таку ж силу.

Що нового відкрили вчені

Результати свідчать про те, що переважна більшість щеплених людей буде захищена в довгостроковій перспективі – принаймні, проти існуючих варіантів. Експерти вважають, що люди, які пережили COVID-19, а потім були імунізовані, також ніколи не потребуватимуть ревакцинації. Однак дорослим людям похилого віку, людям зі слабкою імунною системою та тим, хто приймає препарати, що пригнічують імунітет, все одно можуть знадобитися додаткові дози.

Крім того, вчені дослідили ефективність вакцин проти варіанту Дельта.

Лише 88% тих, хто отримав одну дозу вакцини та отримав право на другий укол, насправді закінчили серію з двома дозами. Це менше у порівнянні з рівнем завершення 92% на початку року.

Дослідження показали, що вакцини, які потребують введення двох доз, набагато менш ефективні проти варіанту Дельта, як мРНК- вакцини.

Але це може бути пов'язано з тим, що люди пропускали введення другої дози вакцин. Тож, у CDC наголосили

Як формується довготривала імунна відповідь

Дослідники пояснили, що після перенесеного коронавірусу або вакцинації в лімфатичних вузлах формується спеціалізована структура, яка називається зародковим центром.

У цій структурі навчаються В-клітини. Після зараження коронавірусом в легенях формується зародковий центр. Але після вакцинації освіту клітин відбувається в лімфатичних вузлах пахв, в межах досяжності дослідників.

Наразі вчені виявили, що через 15 тижнів після першої дози вакцини зародковий центр все ще був дуже активний у всіх 14 учасників дослідження, і що кількість клітин пам'яті, які розпізнають коронавірус, не зменшилася.

Те, що реакції тривали впродовж майже 4 місяців після вакцинації – це дуже і дуже хороший знак,

– зазначив один із авторів дослідження.

Все завжди зосереджені на розвитку вірусу – це показує, що В-клітини (у випадку вакцинації) роблять те ж саме.