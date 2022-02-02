мРНК-вакцини можна "упаковувати" в капсулу

Наша система травлення заповнена агресивними кислотами, призначеними для розщеплення складних харчових продуктів, тож пероральні препарати часто потребують захисної оболонки.

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Декілька років тому дослідники Массачусетського технологічного інституту відкрили унікальний метод перорального прийому ліків. Нововведенням стала невелика капсула, вкрита мікроголками.

Молекули мРНК можна доставляти прямо в шлунок

Коли ця капсула потрапляє в кишківник, її вміст, тобто ліки проходить через систему травлення людини. Дослідження показали, що ця нова система доставки ліків може ефективно працювати з молекулами мРНК.

Нуклеїнові кислоти, зокрема РНК, можуть бути надзвичайно чутливі до деградації, особливо в травному тракті,

– зауважив співавтор дослідження Джованні Траверсо.

Для цього вчені розробили новий вид наночастинок для утримання мРНК. Ця нова наночастинка призначена для більш ефективного проникнення в клітини та доставки корисного навантаження мРНК.

Метод уже протестували на тваринах

Наночастинки уже перевірили на кількох моделях тварин. мРНК, що доставляється в експериментах, була закодована для нешкідливих репортерних білків, які можуть сигналізувати, що тканина отримала мРНК і виробляє необхідні молекули.

У шлунково-кишковому тракті багато імунних клітин, і стимуляція імунної системи шлунково-кишкового тракту — відомий спосіб створення імунної відповіді,

– сказав Абрамсон.

Крім доставки мРНК вакцин новим способом, це нове дослідження вказує на нові цільові методи лікування шлунково-кишкових захворювань.