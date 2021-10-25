Фахівці досліджували плазму щеплених від COVID-19, щоб оцінити ймовірність перехресного імунітету з іншими коронавірусами, в тому числі з SARS-CoV-1, через який стався спалах атипової пневмонії у 2003 році, сезонним OC43, що викликає симптоми застуди, і мербековірусом, відповідальним за близькосхідний респіраторний синдром (MERS).

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Вакцина проти COVID-19 захищає від інших захворювань

Результати показали, що перехресно-реактивні антитіла до SARS-CoV-2 можуть потенційно захистити від SARS-CoV-2, і меншою мірою – від сезонного коронавірусу. Дослідження також продемонструвало, що миші, щеплені від атипової пневмонії, мають перехресний імунітет до SARS-CoV-2.

Причина полягає в тому, що SARS-CoV-1 і SARS-CoV-2 генетично схожі, як двоюрідні брати, в той час, як коронавірус застуди до них не такий близький,

– зазначили науковці.

Імунітет проти коронавірусів

Іншим важливим відкриттям було, що перенесені в минулому сезонні коронавірусні інфекції можуть захистити від зараження іншими коронавірусами. Відзначимо, що більш раннє дослідження спростувало цю привабливу гіпотезу.

В експерименті вчених Пенсільванського університету перехресно-реактивні антитіла не знизили ризик зараження SARS-CoV-2 і не зменшили тяжкість перебігу захворювання.

На думку авторів нового дослідження, отримані дані створюють перспективу для універсальних вакцин проти одних родин коронавірусу, які можуть бути корисні під час майбутніх епідемій.

Інше дослідження показало, що COVID-19 може завдати шкоди кровоносним судинам мозку, тим самим пошкодивши функції центральної нервової системи – вищої нервової діяльності, без якої втрачається особистість людини.