Вакцини проти коронавірусу допоможуть побороти інші смертельні хвороби
У вакцинах проти коронавірусу використовуються унікальну технологію мікроРНК. А їхнє застосування в найближчому майбутньому дозволить здійснити лікування невиліковних хвороб, включаючи ВІЛ і деякі види раку.
Джерело:Daily Mail
Розробка вакцини проти коронавірусу
Вчені вважають, що вакцини проти коронавірусу дозволять людству знайти засоби терапії невиліковних хвороб, до яких відносяться рак і ВІЛ. Такі дані містяться в новому звіті наукової групи Inverse.
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У ньому йдеться, що вчені зараз експериментують з технологіями, які дозволили розробити вакцини від коронавірусу, щоб з їхньою допомогою лікувати інші важкі хвороби. І перспективи у цього напряму дуже райдужні.
Як вакцини проти коронавірусу прискорять розробку нових ліків
Вакцини проти коронавірусу були розроблені шляхом поглиблення в генетичні особливості організму. Дослідники вважають, що на цій основі можна створювати вакцини від раку та ВІЛ.
- Сьогодні в різних країнах застосовуються різні щеплення проти SARS-CoV-2, але у них один принцип.
- Вони вчать організм розпізнавати новий коронавірус через спайковий білок, який використовується патогеном для "приклеювання" до клітин.
- Вакцини від Pfizer і Moderna виготовлені шляхом приміщення крихітної ділянки генетичного коду під назвою мікроРНК (інструкції до спайкового білка) всередину невеликої кульки з жиру.
Вчені вважають, що застосування технологій мікроРНК дозволить цим способом запобігати проникненню в організм людей і інших смертельно небезпечних хвороб, включаючи ВІЛ і пухлини. А в деяких випадках навіть лікувати ці захворювання, які вже вразили пацієнтів.
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