Це виявили дослідники з Медичної школи Duke-NUS і Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру (NCID). Такий висновок оприлюднили тоді, як після вакцинації від COVID-19 виявили антитіла, ефективні проти кількох варіантів коронавірусу.

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На думку вчених, це свідчить про те, що з'явилась можливість створити універсальну вакцину.

Гіпотеза науковців

Автори припустили, що мРНК-вакцини (на кшталт Pfizer-BioNTech) можуть бути ефективними проти патогенів групи, зокрема тих, які поки циркулюють лише серед тварин і потенційно можуть перейти до людини.

Що таке мРНК-вакцини? Замість того щоб вводити антигени (речовини, які змушують нашу імунну систему виробляти антитіла), вакцини цього типу дають нашому організму необхідний генетичний код, щоб імунна система виробляла антигени сама.



Це не нова технологія. Вчені її вивчали десятиліттями. Важливо також зазначити, що мРНК-вакцини не містять живого вірусу і не втручаються в ДНК людини.

Що вдалося з'ясувати щодо нової вакцини

Так, щоб перевірити свою гіпотезу, дослідники залучили:

8 осіб, які вже хворіли на коронавірус 2003 року (SARS-CoV-1);

10 осіб, які перехворіли на COVID-19;

10 здорових людей.

Вони порівняли імунну відповідь у всіх трьох групах до і після вакцинації.

Вражаючі результати

До вакцинації у тих, хто переніс коронавірус 2003 року, виявляли нейтралізуючі антитіла до SARS-CoV-1, але не до SARS-CoV-2. Після отримання двох доз мРНК-вакцини всі пацієнти показали високі рівні нейтралізуючі антитіла проти обох коронавірусів.

Важливо! Вчені наголосили, що це перший доведений випадок перехресної нейтралізуючої активності антитіл проти різних коронавірусів.

"Наше дослідження вказує на нову стратегію розробки вакцин наступного покоління, яка не тільки допоможе нам контролювати поточну пандемію COVID-19, але також запобігти або знизити ризик майбутніх пандемій, викликаних схожими вірусами”, – заявив директор відділу досліджень і навчання інфекційних захворювань NCID Девід Лай.

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Зараз вчені вже проводять експериментальне дослідження з розробки вакцини третього покоління проти різних коронавірусів.