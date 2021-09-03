Про це в ефірі 24 каналу розповів член робочої групи Національної академії наук України Ігор Іванов. Щеплення може захистити від важкого перебігу хвороби при всіх штамах коронавірусу.

До теми Особливість вакцини CoronaVac: чому ефективність недооцінена

"У випадку з коронавірусом вакцини поки що досить універсальні, тому я не думаю, що все так погано", – зазначив Іванов.

Вакцини дієві проти всіх штамів

За словами представника НАН України, вакцини діють як проти старих, так і проти нових штамів COVID-19. У випадку з останніми ефективність може бути дещо нижчою, але вона все одно досить висока.

Довідка. Для порівняння, за даними ВООЗ, вакцини від грипу можуть не справлятися з новими штамами. Ефективність щеплення від грипу в середньому становить 60% у здорових дорослих людей, віком від 18 до 64 років.

Іванов додав, що з часом можуть з'явитися кращі вакцини проти коронавірусу. Зараз науковці досліджують дієвість перших вакцин і на їхній основі зможуть отримати прогрес у майбутньому.

Представник НАН України про вакцинацію проти коронавірусу: дивіться відео

Вакцинація в Україні: останні новини

У світі спробували визначити, яка вакцина проти коронавірусу є найпопулярнішою. Лідерство утримує препарат від компанії AstraZeneca.

До України доставили нову партію вакцини Comirnaty проти COVID-19. Загалом отримали понад 188 тисяч доз препарату виробництва Pfizer/BioNTech.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що в Україні планують зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Цього показника хочуть досягнути на початку осені 2021 року.



Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу