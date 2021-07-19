"Вакцини вистачає, бракує людського ресурсу": ажіотаж через Pfizer в Україні – фото та відео

Наразі в Україні вакциновані понад 2,5 мільйона людей. Більше половини з них отримали вже необхідні 2 дози.

Крім Pfizer в Україні використовують препарати CoronaVac та AstraZeneca. Також 18 липня надійшло 2 мільйони доз вакцини Moderna. Цю партію препаратів надав уряд США.

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Вакцинація у Харкові

У Харкові діють 5 центрів масової вакцинації. На вихідних там спостерігали довгі черги із охочих вакцинуватись. Людям винесли стільці, дехто розмістився просто на бордюрах.



Українців вакцинуватимуть препаратом Moderna / Скриншот з відео 24 каналу

У черзі жартували, що ті, хто прийде до центру після обіду, просто витратять час. Із 12 липня у регіоні почали активніше вакцинуватися. Причина – поява Pfizer. Чимало людей чекали саме на цей препарат.



Харків'яни охоче вакцинуються / Скриншот з відео 24 каналу

За словами місцевої влади, процес вакцинації могли б пришвидшити, препарати є, а от медперсоналу бракує.

Вакцини вистачає, не вистачає людського ресурсу зараз. Ми намагаємося розширити медичний персонал для того, щоб залучити більше медичних працівників для вакцинування,

– зауважив директор департаменту охорони здоров'я ХОДА Максим Хаустов.

Рекорд вакцинації у Вінниці

Після новини про вакцинацію Pfizer у Вінниці, на вихідних виник неабиякий ажіотаж. Люди ставали в довгі черги під палючим сонцем аби отримати імунітет від коронавірусу.



Українців щеплять вакциною від Pfizer / Скриншот з відео 24 каналу

За день в одному пункті вакцинували 600 людей. Цей показник удвічі більший у порівнянні із попередніми тижнями.

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Центри вакцинації у Чернігові, Києві та Запоріжжі

Масово щеплювати вакциною Pfizer почали у Чернігові. За дозою цієї вакцини до міста їхали не лише місцеві, а й з сусідніх регіонів, зокрема із Києва та області, міста Славутич.



Люди під сонцем чекали своєї черги на вакцинацію / Скриншот з відео 24 каналу

Препарат Pfizer кололи людям також у Запоріжжі та у найбільшому центрі вакцинації Києва – міжнародному виставковому центрі. Щоправда, американським препаратом там щеплюють лише осіб від 60 років. До МВЦ у суботу та неділю 17 – 18 липня традиційно були довгі черги.



Киян вакцинують у МВЦ / Скриншот з відео 24 каналу