Вакцини є більше, ніж тих, хто хоче вакцинуватись, – Радуцький

В Україні активно триває кампанія вакцинації проти коронавірусу. Наразі нестачі у дозах немає – їх навіть більше, ніж людей, які готові отримати щеплення. Українців закликають не боятись вакцинації.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він зауважив, що проблему нестачі вакцин розв'язало саме нове керівництво Міністерства охорони здоров'я.

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"Запаси вакцин в Україні більші, ніж кількість тих, хто бажає вакцинуватись. Коло тих, кому можна вакцинуватись, стає все ширшим", – сказав Радуцький.

Він зауважив, що на сьогодні дозволено вакцинуватись колективам, де понад 50 людей, та держслужбовцям. Радуцький також додав, що вакцинація не викликає ніяких незручностей.

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За словами нардепа, попри великий запас вакцини, в Україні є області, де досі немає центрів вакцинації.

Це ганьба, адже на сьогодні єдиний захист від усіх штамів коронавірусу – вакцинація,

– підсумував Радуцький.

Він наголосив, що така ситуація є у Кіровоградській області. Там люди хочуть вакцинуватись, але не мають такої змоги.

олова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі 24 каналу зазначив, що Україну чекає спалах коронавірусу у середині серпня, а також наприкінці вересня та на початку жовтня. Загострення можна уникнути, якщо вакцинуватися



Порівняння вакцин від коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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