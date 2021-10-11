Дослідники проаналізували дані про 22 мільйони людей у віці від 50 років. Згідно з даними, у тих, хто отримав щеплення, ймовірність госпіталізації або смерті на 90% нижче.

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Результати підтверджують спостереження з США, Великої Британії та Ізраїлю. Але дослідники кажуть, що це найбільше дослідження на сьогодні.

Як проводилось дослідження

Дослідники порівняли результати 11 мільйонів вакцинованих людей з 11 мільйонами невакцинованих.

Вони сформували пари, зіставивши невакцинованих людей з вакцинованими (за регіоном, статтю та віком).

Результати говорять самі за себе

Через 14 днів після другої дози ризик зараження важким COVID-19 у вакцинованих людей знизився на 90%.

Проти варіанту Дельта вакцинація ефективна на 84% для людей у віці від 75 років та на 92% для людей у віковій групі 50 – 75. Однак ця оцінка заснована лише на даних за місяць, оскільки варіант Дельта став домінуючим у Франції лише в червні.

Але дослідники зауважують, що загалом за 5 місяців дослідження захист від важкої форми коронавірусу у вакцинованих людей не змінився.

Дослідження повинно бути продовжено, щоб включити результати серпня та вересня,

– заявив епідеміолог Махмуд Зурейк.

Дослідження охоплює вакцинацію препаратами Pfizer-BioNtech, Moderna й AstraZeneca.