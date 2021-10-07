Катастрофічна ситуація з COVID-19 в Росії

В Росії наразі розробили та застосовують 5 препаратів для вакцинації проти коронавірусу. Попри катастрофічну епідситуацію та впровадження примусової вакцинації для окремих груп населення, в Росія, станом на 6 жовтня, двома дозами вакцинувалися 29% населення.

До теми В Білорусі засекретили статистику смертності під час пандемії

Росіяни не довіряють вітчизняним вакцинам

Однак, очевидно причиною низьких показників вакцинації є не антивакцинаторські переконання, а недовіра до вакцин російського виробництва.

Доказом цього є так званні "вакцинні тури" за кордон, які наразі є дуже популярними серед росіян. Під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними препаратами.

Увага! В Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.

Відтак, пакетні тури "за щепленням проти COVID-19" пропонують щонайменше три російські туроператори.

На думку політолога Тараса Березовця, росіяни розуміють, що вакцинуватися потрібно західними вакцинами, які сертифіковані, клінічна ефективність яких доведена і роблять це непублічно.

Що відомо про вакцини, які використовують в Росії? Окрім "Супутник-V", Росія проводить щеплення іншими власними препаратами – "ЕпіВакКорона" та "КовіВак". Вони були зареєстровані ще до закінчення ІІІ фази досліджень. Як свідчать документи ВООЗ, розробники "ЕпіВакКорони" так і не подали до них заяву на проведення оцінки якості вакцини (Expression of Interest, EOI). Щодо вакцини "КовіВак", міжнародних даних, що підтверджують її якість взагалі немає.

Актуальна статистика коронавірусу в Росії

Джерело: Meduza