Вакцинні тури: як росіяни намагаються зробити щеплення західними вакцинами, які заборонені в РФ
Джерело:ICTV
В Росії стрімко зростає захворюваність на коронавірус, кілька тижнів поспіль добові показники оновлюють максимум. Високими є також показники смертності внаслідок важкого перебігу коронавірусної хвороби. Водночас робити щеплення вітчизняними вакцинами охочих мало, а інших вакцин в РФ немає.
Катастрофічна ситуація з COVID-19 в Росії
В Росії наразі розробили та застосовують 5 препаратів для вакцинації проти коронавірусу. Попри катастрофічну епідситуацію та впровадження примусової вакцинації для окремих груп населення, в Росія, станом на 6 жовтня, двома дозами вакцинувалися 29% населення.
До теми В Білорусі засекретили статистику смертності під час пандемії
Росіяни не довіряють вітчизняним вакцинам
Однак, очевидно причиною низьких показників вакцинації є не антивакцинаторські переконання, а недовіра до вакцин російського виробництва.
Доказом цього є так званні "вакцинні тури" за кордон, які наразі є дуже популярними серед росіян. Під час подорожі людям пропонують вакцинуватись західними препаратами.Увага! В Росії заборонені всі вакцини проти коронавірусу, окрім власних.
Відтак, пакетні тури "за щепленням проти COVID-19" пропонують щонайменше три російські туроператори.
На думку політолога Тараса Березовця, росіяни розуміють, що вакцинуватися потрібно західними вакцинами, які сертифіковані, клінічна ефективність яких доведена і роблять це непублічно.
Що відомо про вакцини, які використовують в Росії?Окрім "Супутник-V", Росія проводить щеплення іншими власними препаратами – "ЕпіВакКорона" та "КовіВак". Вони були зареєстровані ще до закінчення ІІІ фази досліджень. Як свідчать документи ВООЗ, розробники "ЕпіВакКорони" так і не подали до них заяву на проведення оцінки якості вакцини (Expression of Interest, EOI). Щодо вакцини "КовіВак", міжнародних даних, що підтверджують її якість взагалі немає.
Актуальна статистика коронавірусу в Росії
Джерело: Meduza
- За даними федерального Оперштабу по боротьбі з коронавірусом, в Росії за минулу добу зафіксовано 27 550 нових випадків COVID-19. Це максимальний показник добової захворюваності з початку 2021 року.
- Загалом. від початку пандемії коронавірусу в Росії зареєстрували 7 690 110 випадків захворювання.
- Жертвами COVID-19 в Росії стали 213 549 людей. Зокрема, за минулу добу від ускладнень коронавірусу померли понад 900 людей. Тож, РФ – друга за добовою кількістю смертей у світі та перша в Європі.