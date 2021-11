Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу. І підкреслив, за даними дослідження, 60% українців позитивно ставляться до вакцинації.

Він наголосив, що вакцинація може запобігти інфікуванню коронавірусом чи ускладненням від недуги.

За його словами, найбільше вакцинованих, принаймні, однією дозою в Києві – 54,2%. По регіонах темпи щеплення такі:

Найгірші показники в таких областях:

Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими у науковому виданні The New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Альфа, та 88% для штаму Дельта.

