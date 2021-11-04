Вакциновані в 5 разів рідше інфікуються COVID-19, – Ляшко

Вакциновані від коронавірусу люди в 5 разів рідше інфікуються COVID-19. Крім цього, вони мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу. І підкреслив, за даними дослідження, 60% українців позитивно ставляться до вакцинації.

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Він наголосив, що вакцинація може запобігти інфікуванню коронавірусом чи ускладненням від недуги.

Де найбільше вакцинують в Україні

За його словами, найбільше вакцинованих, принаймні, однією дозою в Києві – 54,2%. По регіонах темпи щеплення такі:

у Київській області – 43,7%;

Полтавській – 42,1%;

також вперше 40% показника досягнуто в Дніпропетровській області.

Найгірші показники в таких областях:

у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення;

у Волинській області – 25,2%.

Захист від вакцин: останні дослідження

Всі вакцини від коронавірусу, схвалені ВООЗ, захищають від важкого перебігу хвороби, від ускладнень та смерті. Про це свідчать результати багатьох досліджень. Втім вакциновані люди все одно можуть захворіти.

Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими у науковому виданні The New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Альфа, та 88% для штаму Дельта. Увага Ризик повторно заразитись Дельта-штамом вищий на 74%: офіційний звіт

Коронавірус та вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ