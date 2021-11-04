Вакциновані в 5 разів рідше інфікуються COVID-19, – Ляшко
Джерело:24 канал
Вакциновані від коронавірусу люди в 5 разів рідше інфікуються COVID-19. Крім цього, вони мають у 10 разів нижчий ризик госпіталізації, ніж нещеплені.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу. І підкреслив, за даними дослідження, 60% українців позитивно ставляться до вакцинації.
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Він наголосив, що вакцинація може запобігти інфікуванню коронавірусом чи ускладненням від недуги.
Де найбільше вакцинують в Україні
За його словами, найбільше вакцинованих, принаймні, однією дозою в Києві – 54,2%. По регіонах темпи щеплення такі:
- у Київській області – 43,7%;
- Полтавській – 42,1%;
- також вперше 40% показника досягнуто в Дніпропетровській області.
Найгірші показники в таких областях:
- у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення;
- у Волинській області – 25,2%.
Захист від вакцин: останні дослідження
Всі вакцини від коронавірусу, схвалені ВООЗ, захищають від важкого перебігу хвороби, від ускладнень та смерті. Про це свідчать результати багатьох досліджень. Втім вакциновані люди все одно можуть захворіти.
Останні дослідження показують, що дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа.
Згідно з результатами дослідження, опублікованими у науковому виданні The New England Journal of Medicine, вакцина Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом Альфа, та 88% для штаму Дельта.
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Коронавірус та вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
- Минулої доби, 3 листопада, в Україні виявили 27 377 випадків зараження коронавірусом, померли 699 пацієнтів, ще 12 464 одужали.
- За весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 3 006 463 випадків зараження коронавірусом. 2 479 138 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 70 146 інфікованих.
- Від початку вакцинальної кампанії щепили 10 895 720 людей, з них: отримали одну дозу – 10 895 718 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 682 891 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом провели 18 578 609 щеплень (і першою, і другою дозами).