Вакциновані люди менше часу переносять коронавірус, якщо захворіють

Вакциновані люди, які хворіють на COVID-19 виділяють менше вірусу, ніж ті, хто не вакцинований. Це показало дослідження, яке провели серед гравців NBA.

Нове дослідження вчені Гарвардського університету провели з листопада 2020 року до серпня 2021 року, тобто в період активного поширення штаму Альфа та Дельта коронавірусу. Загалом фахівці проаналізували близько 20 тисяч зразків із носоглотки 173 гравців Національної баскетбольної ліги, які проходили регулярне ПЛР-тестування для участі у зборах та змаганнях.

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Вакциновані люди менше часу розносять коронавірус

Вчені виявили, що щеплені гравці у разі проривного зараження виділяли вірус у середньому 5,5 днів, у той час, як невакциновані – 7,5 днів. Це приблизно на 36% менше. Учасники дослідження були щеплені вакциною Pfizer-BioNTech та одноразовою векторною вакциною Johnson & Johnson.

Інші дослідження про заразність вакцинованих людей

Перші дані про те, що вакциновані люди з меншою ймовірністю заразять оточуючих, навіть якщо інфіковані самі, надійшли на початку року з Ізраїлю, де масова вакцинація населення проводилася рекордними темпами. У заражених пацієнтів старше 60 років, які отримали препарат Pfizer-BioNTech, вірусне навантаження в тестових мазках з носа та глотки було на 60% меншим, ніж у людей 40 – 59 років, які на той момент ще не були щеплені. Це означає, що вакцинація справді знижує темпи передачі вірусу, вважають вчені.

Щеплені люди менш заразні

У червні Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) представили результати дослідження HEROES-RECOVER, яке ще триває, за участю близько 4 тисяч медичних працівників і співробітників екстрених служб.

У щеплених після зараження інфекція протікала легше та одужання наставало швидше, а вірусне навантаження в їхніх мазках було в середньому на 40% нижчим у порівнянні з тими, хто ще не отримав вакцину. Крім того, тривалість виділення патогенів у вакцинованих була на 6 днів меншою.