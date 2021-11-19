Нове дослідження передачі коронавірусу

Для нового дослідження вчені проаналізували дані про 880 медичних працівників Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, у яких виявили COVID-19 у період з 16 грудня 2020 року, коли вакцини вперше стали доступні, і до 31 березня 2021 року.

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70% інфекцій були серед невакцинованих працівників, а 30% отримали принаймні одну дозу вакцини.

Вакциновані люди менше передають коронавірус

У пробах, які взяли в інфікованих людей, які ще не вакциновані, виявили більше вірусу, ніж у зразках інфікованих працівників, які отримали будь-яку з трьох вакцин. Згідно з висновками, ті, хто отримав обидві дози мРНК-вакцин, мали найменшу кількість вірусу.

Дослідження провели до сплеску штаму коронавірусу Дельта, але його результати узгоджуються з іншими дослідженнями, які показують, що поширення COVID-19 серед вакцинованих людей нижче.

Ці висновки мають бути корисними для широкої громадськості, оскільки менша кількість вірусу призводить до зниження рівня передачі. Це ще одна перевага вакцин і ще одна причина зробити щеплення проти COVID-19,

– йдеться в результатах дослідження.

Нагадаємо, що зазвичай після повної вакцинації проти коронавірусу організму потрібно щонайменше два тижні, щоб сформувати імунну відповідь. Протягом цього часу у людини ще немає захисту, тому потрібно продовжувати дотримуватись заходів профілактики.