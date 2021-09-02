Вакциновані люди удвічі рідше страждають від постковідного синдрому

2 вересня 2021 , 12:14
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Джерело:

The Guardian

Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що вакцинація проти коронавірусу вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Дослідження охопило більш ніж 2 мільйони людей.

Так, під час аналізу було проаналізовано дані про понад 2 мільйони людей, яким зробили тест на коронавірус  в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021. Інформація про пацієнтів була зібрана з додатку UK Zoe Covid Symptom Study.

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Близько 6 030 людей отримали позитивний тест на коронавірус після 14 днів після першого щеплення. Натомість 2 370 людей отримали позитивний результат не менше ніж через 7 днів після другої дози.

Результати дослідження

  • Найпоширеніші симптоми коронавірусу, такі як втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втома, легше переносилися вакцинованими.
  • Чхання було єдиним симптомом, більш поширеним у вакцинованих першою дозою в порівнянні з тими, хто її не приймав.
  • Люди від 60 років, які отримали обидва щеплення, зазвичай не мали жодних симптомів коронавірусу (у порівнянні з невакцинованими людьми такого ж віку).
  • Вакциновані люди удвічі рідше отримували множинні симптоми в перший тиждень хвороби.

Основні висновки

Серед повністю імунізованих, рівень госпіталізацій зменшується на 73%. Натомість ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину – 31%.

Натомість ймовірність появи симптомів впродовж 28 або більше днів після зараження знижується приблизно вдвічі при наявності двох доз вакцини.

Автор: Анастасія Кушпіт