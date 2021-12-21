Результати аналізу свідчить, що у літнього населення ветеранів США з високим тягарем супутніх захворювань ефективність мРНК-вакцини для запобігання зараженню COVID-19 була значно нижчою, ніж повідомлялося раніше. Але ефективність вакцин проти смерті літніх людей була дуже високою.

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Реальна ефективність мРНК вакцин Moderna або Pfizer-BioNTech COVID-19 для етнічно та расово різноманітних груп населення недостатньо охарактеризована, особливо у більш вразливих групах населення, таких як люди похилого віку та пацієнти з низкою супутніх хвороб.

Система охорони здоров'я Департаменту у справах ветеранів США (VA) є найбільшою національною комплексною системою охорони здоров'я у Сполучених Штатах. І вона змогу оцінити вакцини у цій групі населення.

Як проводили дослідження

Дослідники із системи охорони здоров'я П'юджет-Саунд у справах ветеранів та Медичної школи Вашингтонського університету розробили обсерваційне дослідження для імітації цільового випробування вакцинації проти COVID-19 у порівнянні з плацебо.

З понад 5 мільйонів людей, які отримують допомогу в системі охорони здоров'я у справах ветеранів, ті, хто отримав хоча б 1 дозу вакцини Moderna або Pfizer з 11 грудня 2020 року до 25 березня 2021 року (n = 2 099 871), були зіставлені з невакцинованою контрольною групою у співвідношенні 1:1. Учасників зіставляли відповідно до демографічних, клінічних та географічних характеристик.

Результати говорять самі за себе:

Вчені виявили, що ефективність вакцини через 7 або більше днів після введення другої дози вакцини склала 69% для інфекції SARS-CoV-2.

Ефективність знижувалася зі збільшенням віку та тяжкості супутніх захворювань.

Попри це, вакцина все ще захищала від смерті внаслідок перенесення хвороби у 86% випадках.

Ефективність вакцини не знизилася, коли період спостереження було продовжено з 31 березня до 30 червня 2021 року.

Це свідчить про те, що вакцинація залишається актуальною. Навіть якщо ефективність знижується проти симптоматичного перебігу захворювання, щеплення все одно захищає від смерті у більшості випадків.