Міністр охорони здоров'я припустив, що, й далі запроваджуватимуть карантинні обмеження. Проте для певних сфер економіки дозволять працювати навіть у червоній зоні.

До речі Він є можливим, – у МОЗ пояснили, за яких умов введуть локдаун восени

Привілеї для вакцинованих

Ляшко навів приклад, що кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а відвідувачі матимуть COVID-сертифікат. Мовиться не лише про кіно. За словами Ляшка, таких сфер багато.

Переймають досвід інших країн

Міністр зауважив, що можна взяти досвід ЄС та США. Таким чином аналізуватимуть, що працює, а що – ні. Політик додав, у Франції та Німеччині теж опрацьовують різні варіанти.

Влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадяни мають самі потурбуватися про себе та рідних.

Що відомо про вакцинацію в Україні

За твердженнями Ляшка, європейські країни до піку вакцинації виходили 4 місяці, а Україна в червні почала активно нарощувати темп імунізації. Тепер ми "вийшли" на мільйон щеплень на тиждень.

Відповідно до інформації МОЗ, в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 людей. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина.

Зверніть увагу! За добу 24 серпня в Україні захворіли на коронавірус 727 людей, серед них 46 дітей та 10 медпрацівників. Від початку пандемії інфікувались 2 276 590 людей. Станом на 25 серпня видужали 2 202 160 з них, а помер 53 521 пацієнт.