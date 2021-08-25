Вакциновані українці отримають привілеї, якщо буде новий локдаун, – МОЗ

Віктор Ляшко анонсував, що люди з сертифікатами про щеплення зможуть відвідувати публічні місця у разі нового локдауну. Розважальні заклади, ймовірно, не закриватимуть, якщо колектив буде вакцинований.

Міністр охорони здоров'я припустив, що, й далі запроваджуватимуть карантинні обмеження. Проте для певних сфер економіки дозволять працювати навіть у червоній зоні.

До речі Він є можливим, – у МОЗ пояснили, за яких умов введуть локдаун восени

Привілеї для вакцинованих

Ляшко навів приклад, що кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований, а відвідувачі матимуть COVID-сертифікат. Мовиться не лише про кіно. За словами Ляшка, таких сфер багато.

Переймають досвід інших країн

Міністр зауважив, що можна взяти досвід ЄС та США. Таким чином аналізуватимуть, що працює, а що – ні. Політик додав, у Франції та Німеччині теж опрацьовують різні варіанти.

Влада стимулюватиме певні сфери життя до вакцинації, але громадяни мають самі потурбуватися про себе та рідних.

Що відомо про вакцинацію в Україні

За твердженнями Ляшка, європейські країни до піку вакцинації виходили 4 місяці, а Україна в червні почала активно нарощувати темп імунізації. Тепер ми "вийшли" на мільйон щеплень на тиждень.

Відповідно до інформації МОЗ, в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 людей. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина.